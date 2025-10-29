El Museo del Automóvil y la Moda organiza una nueva visita teatralizada

Pasea entre modelos históricos y descubre la evolución del automóvil y la moda en esta visita teatralizada en exclusiva, de la mano de personajes importantes… ¡y muy divertidos!

Como el agente 007, que está renovando su licencia para matar, o Amelia Earhart, la primera mujer aviadora en cruzar el Atlántico, para desvelarnos el misterio de su desaparición. O no.

Además, no todos los días se conoce a Coco Chanel y sus entresijos, que van desde el cabaret hasta los nazis, para llegar a convertirse en una de las modistas más importantes del siglo XX, o al mismísimo Salvador Dalí y su surrealista forma de entender el arte… y la vida.