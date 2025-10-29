El sábado 1 de noviembre a las 19:30 horas

El Museo del Automóvil y la Moda organiza una nueva visita teatralizada

¿Has estado alguna vez de noche en un museo? Cuentan que los personajes más importantes vagan por los pasillos esperando encontrarse con cualquier visitante desprevenido…El Museo del Automóvil y la Moda se despierta al anochecer dejando al descubierto todas las historias de las celebridades vinculadas a sus automóviles, prendas de moda y obras de arte.

Isabel Naranjo

Malaga |

Sábado 1 Noviembre
Pasea entre modelos históricos y descubre la evolución del automóvil y la moda en esta visita teatralizada en exclusiva, de la mano de personajes importantes… ¡y muy divertidos!

Como el agente 007, que está renovando su licencia para matar, o Amelia Earhart, la primera mujer aviadora en cruzar el Atlántico, para desvelarnos el misterio de su desaparición. O no.

Además, no todos los días se conoce a Coco Chanel y sus entresijos, que van desde el cabaret hasta los nazis, para llegar a convertirse en una de las modistas más importantes del siglo XX, o al mismísimo Salvador Dalí y su surrealista forma de entender el arte… y la vida.

