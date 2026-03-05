El Museo del Automóvil y la Moda estrena su perfil en TikTok para ampliar su alcance cultural y educativo

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha inaugurado su cuenta oficial en TikTok (@museoautomovilmoda), incorporando esta plataforma a su ecosistema digital con el objetivo de consolidar su posicionamiento como espacio cultural, divulgativo y educativo de referencia.

Esta iniciativa responde a una estrategia de comunicación orientada a conectar con audiencias más jóvenes e internacionales, acercándolas a la cultura del automóvil, la alta costura y la historia reciente desde un lenguaje contemporáneo y dinámico.

El MAM en TikTok

La presencia del MAM en TikTok supone un paso natural en la evolución de su estrategia digital. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen contenidos culturales a través de formatos breves y audiovisuales, el Museo apuesta por adaptar su narrativa sin renunciar al rigor histórico y patrimonial que caracteriza su propuesta expositiva.

La nueva cuenta ofrecerá contenidos originales centrados en piezas destacadas de la colección permanente, curiosidades históricas, procesos de restauración, anécdotas vinculadas a diseñadores y marcas icónicas, así como cápsulas educativas que contextualizan la evolución del automóvil y la moda como reflejo de los cambios sociales y tecnológicos del siglo XX y XXI.

El objetivo es generar una comunidad interesada en el patrimonio cultural desde una perspectiva accesible, participativa y pedagógica.

Esta apertura se produce, además, en un momento clave para la institución. El Museo amplía así su canal de difusión del MAM Fashion Forum, que celebra este año su quinta edición, consolidándose como uno de los encuentros de referencia en el ámbito de la moda, la sostenibilidad y la innovación creativa.

TikTok permitirá amplificar el alcance del foro mediante entrevistas breves, contenidos tras bambalinas, intervenciones de expertos y momentos destacados de las jornadas, facilitando que el impacto del evento trascienda el espacio físico del Museo y llegue a nuevas audiencias nacionales e internacionales.

Fomento del interés por la cultura

Con esta iniciativa, el MAM refuerza su papel como agente cultural activo en el entorno digital. La estrategia no se limita a la promoción de actividades, sino que se concibe como una herramienta de mediación cultural que fomente el interés por el patrimonio automovilístico y la alta costura, disciplinas que el Museo integra de manera singular en su discurso expositivo. La combinación de innovación tecnológica y contenido histórico permite al MAM proyectar una imagen contemporánea, alineada con las nuevas formas de consumo cultural.

La incorporación de TikTok se suma a la presencia consolidada del Museo en otras plataformas sociales como Instagram, Facebook o YouTube, fortaleciendo una estrategia multicanal orientada a la internacionalización y a la diversificación de públicos. Esta decisión estratégica responde también a la voluntad de posicionar a Málaga como un destino cultural dinámico, donde tradición e innovación conviven de manera coherente