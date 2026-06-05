La moda de Málaga desembarca en Sevilla con cinco firmas el lunes 8 de Junio

Un total de cinco firmas de autor abanderarán el talento de la provincia en dos bloques horarios diferenciados. La delegación malagueña demostrará en la capital andaluza la versatilidad de su tejido empresarial, que destaca por la convivencia armónica entre la

artesanía tradicional, el pret-à-porter contemporáneo y la alta costura.

Dos bloques de pasarela con identidad malagueña El calendario oficial de desfiles para las firmas de la provincia se articulará en la jornada de tarde del lunes:

A las 18:00 horas: Arrancará el primer bloque de 'Málaga de Moda' con las propuestas de las firmas Tricotrá, Essencial by EM y Magdala, tres marcas que destacan por su originalidad conceptual y su cuidado estudio de las texturas y los complementos.

A las 20:00 horas: Tomará el relevo el segundo bloque de creadores malagueños, compuesto por las diseñadoras Susana Zamora y Ana Lanas, cuyas colecciones redefinen la elegancia atemporal y la costura a medida con una mirada de proyección nacional.

Este desembarco, que compartirá jornada con la delegación de la provincia de Córdoba, responde a la estrategia de internacionalización y posicionamiento comercial que la

Diputación de Málaga viene desarrollando a favor de sus creadores, facilitando sinergias con compradores, prensa especializada y prescriptores de moda de todo el país.