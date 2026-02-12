El MIMMA se rinde al talento de los jóvenes pianistas del Conservatorio Superior de Málaga

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) refuerza su compromiso con el talento joven y la excelencia académica acogiendo un exclusivo Recital de Piano a cargo de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Málaga (CSM).

En esta ocasión, los intérpretes protagonistas son alumnos del Catedrático Antonio Ortiz, una de las figuras más relevantes del piano en el panorama nacional. El recital no solo es una muestra de técnica y constancia, sino una oportunidad para que el público malagueño disfrute de la frescura y la sensibilidad de próximas figuras de la interpretación pianística.

El programa del recital se ha diseñado como una antología del piano. El repertorio seleccionado abarca desde la precisión y elegancia del periodo Barroco hasta las texturas y desafíos de la música contemporánea. Esta variedad permitirá a los asistentes apreciar la evolución del instrumento y las diferentes escuelas interpretativas a lo largo de la historia.

Con el objetivo de acercar la música de alto nivel a todos los visitantes, el recital no requiere una entrada independiente, sino que está incluido con la entrada general del museo. Es una ocasión ideal para que las familias y los amantes de la música disfruten de una jornada cultural completa.

Lugar: Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA)

Fecha: 15/02/2026

Hora: 11:00h.