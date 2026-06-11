El Mercado Urbano del Soho celebrará este domingo una edición especial con artesanía, literatura, proyectos solidarios y un taller de arcilla, minerales y astrología

Un paseo sin prisas. Una conversación inesperada. O el simple placer de detenerse unos minutos sin mirar el reloj. Son escenas cada vez menos habituales, pero forman parte de la esencia del Mercado Urbano del Soho.

Cada edición reúne en Calle Tomás Heredia a artesanos, diseñadores y pequeñas marcas que trabajan con calma, cuidan los detalles y venden directamente al público. Por eso se ha convertido en una cita habitual para quienes buscan algo diferente en el centro de Málaga.

Muchas personas llegan sin un plan concreto y terminan quedándose más tiempo del previsto. Pasean entre los puestos, descubren nuevas marcas y conocen a las personas que crean cada pieza. "Conversan, descubren nuevas marcas, conocen a quienes crean cada pieza y disfrutan de una experiencia que no suele encontrarse en otros espacios comerciales", explican desde la organización.

Además de la artesanía, el mercado llena de vida las calles del Soho. Cada mes atrae a vecinos y visitantes que buscan un plan tranquilo en el centro de la ciudad. El trato cercano, las historias que hay detrás de cada proyecto y el ambiente relajado hacen que muchas personas regresen una y otra vez.

En una época marcada por las pantallas y las prisas, el mercado propone algo sencillo: pasear, conversar y compartir tiempo con otras personas.

La próxima edición, de carácter extraordinario, se celebrará este domingo 14 de junio. Contará con varias actividades especiales. Entre ellas destaca un taller de arcilla, minerales y astrología impartido por la artesana Lorena Zayas, de Loren Blues. Los participantes podrán crear su propia pieza de arcilla y decorarla con minerales naturales, conchas y otros elementos del mar. También descubrirán algunas de las propiedades y significados que según la tradición se atribuyen a estas piedras. La inscripción podrá realizarse el mismo día en el propio mercado.

Como es habitual, también habrá demostraciones en vivo para mostrar distintos oficios artesanos y acercar al público los procesos de creación.

Además, las parcelas solidarias estarán ocupadas por Proyecto Berta, Asociación Mercader y Fundación AFIM Málaga.

El mercado también contará con la agrupación literaria Generación del 22. Junto a la Asociación de Comerciantes del Soho, dará a conocer el trabajo de autores malagueños y acercará la literatura al público asistente.