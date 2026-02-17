Mediolanum Aproxima consolida la Zona Sur como la más solidaria con una recaudación de 859.623 €

En línea con el objetivo de seguir contribuyendo a la inclusión, la educación, la diversidad y el bienestar social, Mediolanum Aproxima ha apoyado durante 2025 en la Zona Sur un total de 44 iniciativas que han beneficiado a 36 ONG. Estas acciones han contado con la implicación de 36 padrinos y madrinas (Family Bankers, los asesores financieros de la entidad), que actúan como nexo entre los clientes y las organizaciones sin ánimo de lucro.

Montse Prats, responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, en la que se enmarca el proyecto Mediolanum Aproxima, ha afirmado al respecto que “si algo nos enseña 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Hemos constatado cómo pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso compartido. Porque cada gesto cuenta y suma. Queremos dar las gracias a las organizaciones, las familias y, sobre todo, a los Family Bankers que actúan como padrinos y madrinas de las iniciativas, por acompañarnos en 2025 y porque sin su implicación y cariño, esto no sería posible. Encaramos ahora un 2026 con las mismas ganas de seguir caminando, compartiendo juntos y creyendo firmemente en el poder de la colaboración para hacer del mundo un lugar más humano”.

Cada céntimo cuenta, una iniciativa de los clientes

Más allá de los eventos organizados por Mediolanum Aproxima, desde Banco Mediolanum también se llevan a cabo otras iniciativas con fines solidarios. Como Cada céntimo cuenta, en la que participan todos los clientes de la entidad adheridos a ella y a través de la cual donan a la Fundación Mediolanum España*, cada final de mes y de forma automática, los céntimos que dispongan en su cuenta corriente en ese momento, de 0,01 a 0,99 euros.

A cierre de 2025, entre los más de 21.000 clientes que participaban en la iniciativa, se alcanzaron los 67.089,34 euros donados, un 146 % más que el año anterior.

*Delegación de la fundación Fondazione Mediolanum

Listado de entidades con las que ha colaborado Mediolanum Aproxima en la Zona Sur:

o Asociación AFAR

o Banco de Alimentos de Sevilla

o Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer (ETC)

o Fundación Alalá

o Fundación 100 Vidas

o Banco de Alimentos Huelva

o Hermandad Sacramental de Jesús Caído

o Asociación Sonrisa de Lunares

o Fundación Gota de Leche

o Cáritas Diocesana de Jerez de la Frontera

o Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia y Discapacidades Afines

o Fundación Almeria Autismo

o Fundación Olivares

o Asociación Pulseras Rosas

o Asociación Entre Amigos de Sevilla

o UPACESUR

o Asociación Andaluza Corazón y Vida

o Fundación Prodean

o Fundación ASPANIDO

o Fundación Padre Leonardo Castillo

o Fundación IDEAS

o Fundación Goñi y Rey

o Fundación Odontología Social Luis Séiquer

o Asociación Inclusives Plena Inclusión Villanueva de la Serena

o Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC)

o Asociación Esclerosis Múltiple España

o APAFA (Asociación de padres, familiares y amigos de personas con discapacidad de la zona norte de Almería)

o ANDEX

o Asociación Debra Piel de Mariposa

o Asociación Crecer con Futuro

o Fundación Poco Frecuente

o Fundación Miaoquehago

o Asociación Pozos sin Fronteras (PSF)

o Asociación Autismo Cádiz

o ASPAINCA

o Fundación Alhelí