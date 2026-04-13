Este martes 14 en la Casa del Libro a las 19 horas

Máximo Huerta presenta en Málaga su última novela "Mamá está dormida"

La novela, editada por Planeta, es un hermoso viaje en autocaravana de una madre y un hijo en busca de un hermano que no sabe si existe, la cabeza de la madre empieza a perderse pero insiste en preguntarle por su hermano.

Isabel Naranjo

Malaga |

Cuando Aurora comienza a perder la memoria le pregunta a su hijo: «Y tu hermano, ¿dónde está?». Una frase que podría ser cotidiana y trivial si no fuera porque ese hijo, de cincuenta y tres años, siempre había creído que era el único. ¿Será cierto o se trata de una alucinación? ¿Cómo podría cambiarle esto la vida? ¿Pesan más los recuerdos borrosos de su madre o las certezas que afloran entre las grietas de sus discusiones?


Para descifrar la verdad, ambos iniciarán un viaje en autocaravana junto con su vieja perrita hasta Vera de Bidasoa, un pueblo entre montañas donde Aurora vivió de joven al abrigo de la dura y siniestra Sección Femenina.


Máximo Huerta firma una novela conmovedora para hablarnos de lo que callamos, de lo que olvidamos… y de lo que nunca se borra del todo.

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