El Materno Infantil realiza una operación pionera en una paciente neonatal de un mes y tres kilos

El Hospital Materno Infantil de Málaga, adscrito al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha realizado con éxito una intervención pionera de distracción mandibular mediante distractor interno a una paciente neonatal de un mes de vida y tres kilogramos de peso, derivada desde un centro sanitario privado. Se trata del primer caso registrado de estas características en un paciente de tan corta edad y bajo peso.

La intervención ha sido llevada a cabo por la Unidad de Cirugía Maxilofacial Pediátrica del centro, en coordinación con profesionales de Neonatología, Anestesia, Digestivo y Neumología Pediátrica, dentro de un abordaje multidisciplinar orientado a garantizar la seguridad clínica y el adecuado desarrollo funcional del recién nacido.

El procedimiento se ha realizado en una paciente diagnosticada de secuencia de Pierre Robin, una alteración congénita caracterizada por una mandíbula de tamaño reducido (micrognatia), desplazamiento posterior de la lengua y obstrucción respiratoria, frecuentemente asociada además a dificultades graves para la alimentación y, en algunos casos, a paladar hendido.

La distracción mandibular consiste en una técnica quirúrgica destinada a elongar progresivamente la mandíbula y los músculos del suelo de la boca. Este avance permite reposicionar la lengua hacia delante y ampliar el espacio de la vía aérea superior, mejorando de forma significativa la respiración del paciente y reduciendo el riesgo de complicaciones asociadas a la obstrucción respiratoria.

En este caso, el equipo ha utilizado distractores internos específicamente adaptados al tamaño del paciente y ha incorporado planificación quirúrgica avanzada mediante tecnología 3D y guías personalizadas, lo que ha permitido incrementar la precisión de la cirugía y minimizar la agresividad del procedimiento.

El cirujano maxilofacial pediátrico Francisco Ruiz ha destacado que “nos encontramos ante un caso de enorme complejidad técnica debido al reducido tamaño y peso del paciente, lo que obligó a una planificación extremadamente precisa y personalizada”. Asimismo, ha señalado que “la distracción mandibular permite actuar directamente sobre el origen de la obstrucción respiratoria, favoreciendo la normalización de la función respiratoria y una adecuada ganancia ponderal, aspectos fundamentales para la recuperación del recién nacido”. En este sentido, ha explicado que “el paciente ingresó con un peso de 3.460 gramos y pudo recibir el alta hospitalaria tras alcanzar los 4.470 gramos, una evolución que refleja la mejoría clínica obtenida tras el procedimiento”.

Además, ha explicado que “la incorporación de tecnología 3D y de guías quirúrgicas individualizadas ha sido clave para aumentar la seguridad y exactitud del procedimiento, especialmente en un paciente neonatal de estas características”. Asimismo, ha subrayado que “el trabajo coordinado entre todas las especialidades implicadas ha sido fundamental para el éxito del tratamiento y la evolución clínica del bebé”.

En este contexto, la distracción mandibular se plantea como una alternativa menos invasiva frente a otros abordajes tradicionales y permite, en casos graves de micrognatia, evitar la realización de traqueostomías. Además, favorece una mejora precoz de la vía aérea, facilita la alimentación y contribuye al desarrollo funcional y nutricional del recién nacido.

La distracción mandibular se desarrolla en distintas fases progresivas que incluyen un periodo inicial de latencia tras la cirugía, una fase de activación gradual del distractor para generar nuevo tejido óseo y una fase posterior de consolidación hasta completar la formación y estabilización del hueso.