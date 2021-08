En la primera mitad del programa hemos conocido el impacto que ha tenido la Sierra de las Nieves tras ser declarado Parque Nacional, de la mano de José Antonio Víquez, delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga. Además, hemos analizado todos los detalles sobre los tatuajes. En la segunda parte de Más de Uno Málaga, hemos conocido la inicitiva de la plataforma Too Good To Go y la oferta del Parque de las Ciencias de Granada.