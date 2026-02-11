Más de 20 películas competirán por la biznaga de oro en el Festival de Málaga

El Festival de Málaga presenta los contenidos de su nueva edición, la número 29, en la que desde el 6 al 15 de marzo se van a proyectar 263 audiovisuales. La Sección Oficial a concurso incluirá 22 películas (12 españolas y 10 latinoamericanas). A ellas hay que sumar 20 películas (18 españolas y 2 latinas) en sección Oficial no competitiva, incluida la clausura.

A las españolas ya anunciadas Calle Málaga, de Maryam Touzani, película inaugural; Altas Capacidades, de Víctor García León; y Después de Kim, de Ángeles González-Sinde, se suman Corredora, de Laura García Alonso; Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa; La buena hija, de Julia de Paz; Lapönia, de David Serrano; Mala bèstia, de Bárbara Farré; Mi querida señorita, de Fernando González Molina; Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz; Pizza Movies, de Carlo Padial; y Yo no moriré de amor, de Marta Matute.

Junto a éstas, las latinoamericanas Ángeles, de Paula Markovitch (México, Argentina); El corazón del lobo, de Francisco J. Lombardi (Perú); El guardián, de Nuria Ibáñez (México, España); El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso (México); Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia); Juana, de Daniel Giménez Cacho (México); La mujer de la fila, de Benjamín Ávila (Argentina, España); La hija Cóndor, de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); Mil pedazos, de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España); y Neurótica anónima, de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).

Y los pases oficiales fuera de competición de las españolas 9 lunas, de Patricia Ortega; A una isla de ti, de Alexis Morante; Andy, de Román Parrado en formato cinefórum; Auri, de Violeta Salama; Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarria; Casi todo bien, de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; Día de caza, de Pedro Aguilera; Dos días, de Gonzaga Manso; Femení Singular, de Xavi Puebla; Hora y veinte, de Marc Romero; Hugo 24, de Luc Knowles; La familia Benetón +2, de Joaquín Mazón, que será la clausura; Los justos, de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; Mallorca confidencial, de David Ilundain; Solos, de Guillermo Ríos; Todos los colores, de Beatriz de Silva (cinefórum); Un altre home, de David Moragas; Un hijo, de Nacho la Casa; (cinefórum) y Viaje al país de los blancos, de Dani Sancho. Y las latinas Bye bye paraíso, de Kim Elizondo Navarro (Costa Rica, Colombia, Uruguay) y La casaca de Dios, de Fernan Miras (Argentina, Estados Unidos).

El resto de la programación, en la página web del Festival de Málaga. Este miércoles salen las entradas a la venta.