María del Mar Solís Martín, nueva presidenta de Amupema

La empresaria María del Mar Solís Martín es la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), tras ser proclamada por aclamación como única candidata a la presidencia en asamblea electoral extraordinaria, celebrada el viernes 6 de marzo en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

La hasta ahora vicepresidenta de Amupema sucede en el cargo a la fundadora y directora de RGD Factoría de Proyectos, Rocío García Díaz, quien ha ejercido como presidenta durante cinco años. Fue elegida por primera vez el 5 de noviembre de 2020, reelegida el 27 de noviembre de 2024 y dimitió por motivos personales el pasado febrero, manteniendo responsabilidad en funciones hasta la citada asamblea del 6 de marzo.

Solís Martín es la representante de Velasco & Solís - Sección de Arquitectura y su nueva directiva queda conformada por:

Mª Dolores Ramírez Ramírez, vicepresidenta y representante de Framaluz.

Francisca Núñez del Pozo, vicepresidenta y representante de Nep English School.

Pilar Pérez León, secretaría general.

Ana Wolgeschaffen Caba, tesorera y representante de Analizza Asesoría de Empresa.

Pilar Villegas Peña, vocal y representante de La Carraca Rural.

Gema Casquero Martín, vocal y representante de Internalia Group.

Tania Cañas Montañés, vocal y representante de Tania CaMon.

María Lafuente Fernández, vocal y representante de Lexlegum Abogados.

La toma de posesión de la nueva junta directiva ha tenido lugar el mismo viernes 6 de marzo tras la jornada electoral. Asimismo, la nueva directiva ha tenido ya la primera reunión para definir las líneas estratégicas que guiarán el funcionamiento de Amupema durante los próximos años.