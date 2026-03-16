Mujeres Empresarias

María del Mar Solís Martín, nueva presidenta de Amupema

Fue elegida por primera vez el 5 de noviembre de 2020, reelegida el 27 de noviembre de 2024 y dimitió por motivos personales el pasado febrero, manteniendo responsabilidad en funciones hasta la asamblea del 6 de marzo

Redacción

Málaga |

María del Mar Solís Martín, nueva presidenta de Amupema
María del Mar Solís Martín, nueva presidenta de Amupema | Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema)

La empresaria María del Mar Solís Martín es la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), tras ser proclamada por aclamación como única candidata a la presidencia en asamblea electoral extraordinaria, celebrada el viernes 6 de marzo en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

La hasta ahora vicepresidenta de Amupema sucede en el cargo a la fundadora y directora de RGD Factoría de Proyectos, Rocío García Díaz, quien ha ejercido como presidenta durante cinco años. Fue elegida por primera vez el 5 de noviembre de 2020, reelegida el 27 de noviembre de 2024 y dimitió por motivos personales el pasado febrero, manteniendo responsabilidad en funciones hasta la citada asamblea del 6 de marzo.

Solís Martín es la representante de Velasco & Solís - Sección de Arquitectura y su nueva directiva queda conformada por:

  • Mª Dolores Ramírez Ramírez, vicepresidenta y representante de Framaluz.
  • Francisca Núñez del Pozo, vicepresidenta y representante de Nep English School.
  • Pilar Pérez León, secretaría general.
  • Ana Wolgeschaffen Caba, tesorera y representante de Analizza Asesoría de Empresa.
  • Pilar Villegas Peña, vocal y representante de La Carraca Rural.
  • Gema Casquero Martín, vocal y representante de Internalia Group.
  • Tania Cañas Montañés, vocal y representante de Tania CaMon.
  • María Lafuente Fernández, vocal y representante de Lexlegum Abogados.

La toma de posesión de la nueva junta directiva ha tenido lugar el mismo viernes 6 de marzo tras la jornada electoral. Asimismo, la nueva directiva ha tenido ya la primera reunión para definir las líneas estratégicas que guiarán el funcionamiento de Amupema durante los próximos años.

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