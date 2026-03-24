Marbella Design & Art 2026: cita indispensable para los amantes del arte y el diseño

urante estos días, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para interioristas, artistas y firmas de referencia que presentan sus propuestas más innovadoras en uno de los eventos creativos más destacados del calendario europeo.

El Palacio de Ferias, Exposiciones y Congresos Adolfo Suárez es una vez más el escenario de esta nueva edición, que reunirá más de cincuenta espacios expositivos concebidos por destacados profesionales del interiorismo y el diseño. Un recorrido inmersivo donde arquitectura, arte y creatividad dialogan para transformar el espacio en una experiencia única.

ALEJANDRO CATETO

INTERIORISTAS Y ESTUDIOS PARTICIPANTES

Marbella Design & Art reune en esta edición una selección de estudios que combinan nuevas miradas y nombres ya consolidados dentro de la feria.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Inhabit, Cateto Cateto, Studio Vanesa Casas, Helena Rocha Architecture, Estudio Silvia Trigueros, Glam Design, Darío Garma (DVNO) y José Arroyo, que presentan espacios creados especialmente para esta edición.

Junto a ellos, también regresan estudios que ya han participado en años anteriores, como Aalto Exclusive Design, Studio Nina Dubarry, Paralela Taller Creativo, Welcome Design, Estudio Marisa Gallo, Magda Kujawa, Deseese Design, Francisco Díaz y Conn Studio.

NATUZZI ITALIA BY JOSÉ ARROYO + DVNO STUDIO

UN JURADO DE REFERENCIA

La edición de 2026 cuenta con un jurado formado por Fran Silvestre, Isabel Margalejo, Jacobo Higuera Mata e Ignacio Merino Rivero, cuatro nombres de referencia en el panorama de la arquitectura y el diseño que serán los encargados de valorar los espacios participantes y elegir a los ganadores de esta edición.