El Maratón de Estepona ‘Jardín de la Costa del Sol’ llega a los 1.000 inscritos

La primera edición del Maratón de Estepona ‘Jardín de la Costa del Sol’ va tomando forma y ya son más de 1.000 corredores y corredoras los que han reservado su dorsal para el próximo 11 de octubre.

En total, más de 50 nacionalidades se han sumado de momento a la prueba deportiva, con especial impacto en Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, Noruega e Irlanda. Las perfectas conexiones de Estepona, con los aeropuertos de Málaga y Gibraltar cercanos, son una parte de este impacto indudable de la prueba entre el público foráneo, enamorado de Estepona y la Costa del Sol.

A nivel nacional y local el impacto del Maratón de Estepona ‘Jardín Costa del Sol’ está siendo igualmente relevante. El 21% de la participación procede de fuera de Andalucía, destacando el 6,1% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo ello sin perder su esencia andaluza, con un 60% de la participación nacional copada por corredores y corredoras malagueños que no se han querido perder el estreno de estos 42 kilómetros y 195 metros inolvidables, con un recorrido que aprovecha gran parte del corredor litoral, uno de los tramos costeros más espectaculares del sur de Europa.

Estepona se muestra así como un paraíso para vivir que acogerá con los brazos abiertos a un mundo deseoso de disfrutar de la zona con el deporte como excusa. Se trata de una apuesta por un maratón experiencial, alejado de aglomeraciones para ofrecer al corredor una experiencia premium.

Las inscripciones para el Maratón de Estepona Jardín de la Costa del Sol están disponibles en la web oficial de la carrera (www.maratoncostadelsol.com) a un precio de 60 euros para el Maratón, y a 35 euros la clásica distancia de media maratón.

El Maratón Costa del Sol cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Estepona, con el patrocinio de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Azata, Taraje y Hotel Ikos, y con la colaboración de Hidralia, Urbaser, Carrefour, Renault Rombosol, Restaurante El Cielo, Grupo Trocadero y Afar4.