Manuel Agustín Heredia, pionero en Málaga de la Revolución industrial española

Manuel Agustín Heredia fue el impulsor de la Revolución Industrial española en pleno siglo XIX. Aunque nacido en La Rioja el 4 de mayo de 1876, se estableció en la provincia, en concreto en Vélez Málaga, para desarrollar su actividad comercial. Poco a poco logró hacer fortuna gracias a sus vínculos con la burguesía malagueña mediante su matrimonio con Isabel Livermore Salas.

Heredia fue empresario, industrial y comerciante además de desarrollar también una labor política al ser elegido senador por la provincia de Málaga. Debido a sus florecientes actividades comerciales emprendidas en Málaga, llegó a contar con una de las fortunas más grandes del país. Según las crónicas de la época, contó con más de 2.000 trabajadores en sus empresas, por otra parte, distintas fuentes aseguran que tuvo una vinculación especial con el pueblo gitano, a los que transmitía su apellido Heredia y a los que daba trabajo en sus industrias de fundición. Sus negocios se extendieron fuera de la provincia de Málaga, en concreto en la localidad almeriense de Adra y en la granadina de Motril.

Sus restos mortales reposan en el panteón familiar en el Cementerio de San Miguel, mientras que una gran estatua le recuerda en la Avenida que toma su nombre paralela a la valla del Puerto y perpendicular a calles céntricas como Alameda de Colón y calle Córdoba.