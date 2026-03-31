ÁNGELA GUERRERO, HERMANA MAYOR DE LA COFRADÍA

El manto de Las Penas homenajea a la Cofradía de Viñeros

Ángela Guerrero, Hermana Mayor de la Cofradía de Las Penas, nos ofrece detalles de la Estación de Penitencia de este Martes Santo.

Redacción

Málaga |

El manto del 2026 está compuesto por aproximadamente unas 10.000 flores: margaritas euryops blancas, marfil y amarillas además de margaritas de botón blancas.

El motivo de este año hace un especial homenaje a nuestra cercana Hermandad Sacramental de Viñeros y el cincuenta aniversario de la bendición de su nazareno obra del insigne escultor Francisco Buiza. Motivos geométricos rodean la recreación de una custodia en cuya parte central aparece el anagrama JHS recreado mediante margaritas de botón de tonalidad rojiza. Los rayos, en alusión a que Jesús es la luz del mundo, y que nacen desde el centro de la custodia se entremezclan con espigas de trigo que simbolizan la Eucaristía, el cuerpo de Cristo y la resurrección, representando el grano que muere para renacer. Una gran racimo de uvas se entrelaza en la base de la custodia, simbolizando de la sangre de Cristo. La parte baja del manto se remata con sendos racimos de uvas a izquierda y derecha mientras que una intrincada madeja de hojas de parra y uvas se rematan en el faldón del manto. El diseño del mismo ha sido elaborado por la albacería de la Hermandad.

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