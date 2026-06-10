MAJO GIMENO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN

Mamás en Acción acompañará a menores solos ingresados en el Materno Infantil

A partir del 18 de junio, los menores que estén ingresados en el Hospital Materno Infantil y se encuentren solos, recibirán la compañía de Mamás en Acción. Majo Gimeno, presidenta de la asociación, nos cuenta cómo surgió y desarrollan la actividad.

Redacción

Málaga |

Mamás en Acción es una asociación que nació con el propósito de un grupo de personas de brindar apoyo y cariño a los niños hospitalizados que se encuentran en situaciones vulnerables.

La iniciativa comenzó con un pequeño grupo de voluntarios en Valencia y Madrid, dispuestos a marcar la diferencia en la vida de aquellos niños que, por diversas circunstancias, no tenían la presencia de sus padres a su lado o no pueden vivir con ellos cuando están enfermos y solos en el hospital.

Mamás en Acción llega a Málaga a partir del próximo 18 de este mes para llevar a cabo su función en el Hospital Materno Infantil.

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