Mamás en Acción acompañará a menores solos ingresados en el Materno Infantil

Mamás en Acción es una asociación que nació con el propósito de un grupo de personas de brindar apoyo y cariño a los niños hospitalizados que se encuentran en situaciones vulnerables.

La iniciativa comenzó con un pequeño grupo de voluntarios en Valencia y Madrid, dispuestos a marcar la diferencia en la vida de aquellos niños que, por diversas circunstancias, no tenían la presencia de sus padres a su lado o no pueden vivir con ellos cuando están enfermos y solos en el hospital.

Mamás en Acción llega a Málaga a partir del próximo 18 de este mes para llevar a cabo su función en el Hospital Materno Infantil.