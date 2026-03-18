LOLA GARCÍA, PRESIDENTA DE FACUA - CONSUMIDORES EN ACCIÓN

Los malagueños sufren en febrero un 4% de incremento en el precio de la cesta de la compra

Lola García, presidenta de FACUA - Consumidores en Acción de Málaga, visita nuestros estudios para desgranar los datos del IPC del mes de marzo y la subida de precios que se están produciendo en el mes de marzo. Además, también conocemos los derechos de los consumidores ante los problemas que sufren los pasajeros que tenían previsto utilizar el AVE.

Redacción

Málaga |

La inflación volvió a subir en el mes de febrero en la provincia de Málaga como consecuencia del encarecimiento del precio de los alimentos según los datos anunciados por el Instituto Nacional de Estadística, siendo la subida del IPC del 2,6%

Así, el Índice de Precios al Consumo se incrementó en una décima con respecto al mes de enero de este mismo año, siendo una de las subidas más moderadas de los últimos años.

En concreto, y dentro del IPC, la subida de la cesta de la compra se sitúa en el 3,9% interanual, siendo esta la mayor subida registrada en los dos últimos años. De esta manera, el febrero concluyó con un incremento con respecto al mes de enero de un 0,4%

Sin embargo, esta subida se ha visto superada por las de otras provincias como las de Álava con el 5,5% de subida, Orense el 4,9%, y Guipúzcoa, Valladolid, Vizcaya o Ávila por encima del 4%.

En el conjunto de España, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una subida media del 3,2%, según el INE.

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