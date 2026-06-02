La malagueña Lydia Nieto, entre los 100 emprendedores más destacados de España en 2026

Hace apenas una década, el brunch era un concepto prácticamente desconocido en España. Hoy forma parte de los hábitos de consumo de miles de personas y una de las emprendedoras que contribuyó a impulsar esta transformación es la malagueña Lydia Nieto.

La fundadora de Brunchit ha sido reconocida por la revista Emprendedores como una de las 100 personas emprendedoras más destacadas de España en 2026, formando parte de la lista anual que reúne a algunos de los empresarios y fundadores con mayor impacto dentro del ecosistema emprendedor nacional.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente relevante para la compañía. Lo que comenzó en 2015 como un pequeño proyecto en el centro de Málaga se ha convertido en una marca con presencia en España, Portugal y Gibraltar, más de 22 establecimientos operativos y un equipo formado por más de 200 profesionales.

Para Lydia Nieto, este reconocimiento supone un respaldo a una visión empresarial que nació mucho antes de que el brunch se convirtiera en tendencia.

Todo comenzó durante un viaje a Bali. Allí descubrió una forma diferente de entender las mañanas: espacios llenos de vida, café de especialidad, gastronomía cuidada y personas compartiendo experiencias. De regreso a España decidió apostar por un concepto prácticamente inexistente en aquel momento y asumir el riesgo de introducir una nueva categoría de restauración en el mercado nacional.

“Cuando abrimos el primer Brunchit no sabíamos si estábamos creando un restaurante o algo completamente diferente. Con el tiempo entendimos que estábamos respondiendo a una nueva forma de vivir, de encontrarse y de compartir. Recibir este reconocimiento es un orgullo enorme y una motivación para seguir construyendo una marca que conecta con las personas”, señala Lydia Nieto.

A lo largo de estos años, Brunchit ha evolucionado hasta convertirse en una compañía que combina gastronomía, diseño, experiencia y marca, construyendo una propuesta propia dentro del sector de la restauración organizada.

La inclusión de Lydia Nieto en esta lista refuerza también el papel de Málaga como uno de los principales polos de emprendimiento e innovación de España. Junto a otros empresarios vinculados a la provincia, la fundadora de Brunchit representa una nueva generación de emprendedores que han sabido transformar ideas innovadoras en proyectos empresariales con alcance nacional e internacional.

Más allá del crecimiento, Lydia Nieto continúa liderando el área de innovación y desarrollo de la compañía, identificando tendencias internacionales y transformándolas en experiencias capaces de conectar con nuevos estilos de vida y hábitos de consumo.

Con una previsión de seguir ampliando su presencia en mercados estratégicos durante los próximos años, Brunchit mantiene intacta la filosofía que impulsó su nacimiento: transformar lo cotidiano en algo extraordinario.

Sobre Lydia Nieto

Lydia Nieto es fundadora de Brunchit, marca creada en Málaga en 2015 y pionera en en el desarrollo del brunch y el café de especialidad en España. Actualmente lidera el área de innovación y desarrollo de la compañía, impulsando la evolución de un concepto que combina gastronomía, diseño, experiencia y estilo de vida.