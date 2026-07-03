Málaga, última parada del verano en la gira gastronómica Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur

Los dos cocineros malagueños disfrutaron a lo grande, e hicieron disfrutar a los asistentes con un menú en el que los grandes protagonistas fueron los productos andaluces de las marcas participantes en la gira: Montesierra, Herpac, Panadería Artesana Obando, Frutos Secos San Blas, Hacienda Guzmán y Saladitos.

Para comenzar, gazpacho de altramuces y atún curado con tapenade de aceitunas manzanilla y gordal con IGP. Tras estos, bikini de papada ibérica, atún rojo y trufa. Como platos principales, molleja a la brasa y castaña lacada, arroz con jamón ibérico de bellota y perdiz a la cazadora y trigo con AOVE. De postre, tarta de almendra y merengue.

La iniciativa Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur está impulsada por el clúster agroalimentario de Andalucía, LANDALUZ, y la Junta de Andalucía, a través de la marca de calidad y promoción Gusto del Sur. La edición de 2026 arrancó en Almería, pasando después por Huelva, Córdoba Sevilla, Jerez y, anoche, Málaga, y recorrerá el resto de provincias andaluzas finalizando la campaña en Madrid. En cada una de ellas, una experiencia gastronómica de altura en la que un chef anfitrión elaborará un menú junto a un cocinero local invitado, empleando los productos de las empresas que forman parte de Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur.