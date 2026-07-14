ISABEL GARCÍA, PTA. FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO

Málaga registra ocho muertes por ahogamiento en lo que va de año

Isabel García, presidenta de la Federación Latinoamericana de Socorrismo y Salvamento, lamenta el número de muertes que cada año se registra por ahogamiento en nuestras playas. En muchos casos este tipo de suceso se produce por imprudencia de los bañistas.

Redacción

Málaga |

Durante el año 2025 se registraron 18 muertes por ahogamiento en el litoral malagueño. Esta cifra es inferior a la del año anterior, pero no deja de ser alarmante. Desde la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo lamentan estos registros que, en la mayoría de los casos, se deben a imprudencias cometidas por los bañistas como, por ejemplo, no atender a las banderas que avisan del estado del mar.

Isabel García, presidenta de la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo, pide a las autoridades la aplicación de medidas que sirvan para que la ciudadanía respete las señales que los socorristas ponen en el litoral, aunque lamenta que estas señales no tengan un criterio uniforme y varíen sus modelos según los municipios.

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