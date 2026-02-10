Málaga One Health, eje del futuro de la Unión Profesional Sanitaria malagueña

La Unión Profesional Sanitaria de Málaga, UPROSAMA, nació a comienzos de 2013 con el objetivo de aunar a los profesionales de los distintos ámbitos sanitarios colegiados, para trabajar de forma conjunta con los intereses comunes para mantener así una atención sanitaria de calidad como pilar fundamental del estado de bienestar. Es el colectivo que engloba a todos los colegios profesionales sanitarios.

UPROSAMA quiere ser ser un referente de consulta para propuestas que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario malagueño en concreto, y por extensión, el de la comunidad andaluza. De igual forma que quiere trabajar a favor del conocimiento y la divulgación del mismo de manera multidisciplinar.

Recientemente, tuvo lugar el acto de posesión de la nueva Comisión Ejecutiva de la que se encuentra al frente Juan Antonio de Luque, actual presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, donde se resaltó el objetivo de Málaga One Health, una estrategia mundial interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, la salud animal, la salud vegetal y la salud medio ambiental, para elaborar e implementar programas, políticas y leyes en pro de la mejora de la salud pública.

.