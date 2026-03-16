Málaga cuenta con 180.000 personas que viven situaciones de inestabilidad laboral grave

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, redactado por Cáritas Diocesana y presentado recientemente en el ámbito autonómico, advierte de una creciente fragmentación social y señala tres ámbitos críticos como los motores que están intensificando la vulnerabilidad de miles de hogares.

Estos tres aspectos que influyen en la situación de vulnerabilidad son vivienda, empleo y salud. En sus conclusiones, el informe subraya que Andalucía, y por extensión Málaga, continúa sin cerrar sus brechas sociales. Más concretamente, en nuestra provincia se señala que 180.000 personas viven situaciones de inestabilidad laboral grave. Además, otro dato señala que 280.000 malagueños han dejado de comprar medicamentos o de seguir algún tratamiento por motivos económicos. poniendo el foco en los datos más relevantes que afectan a la provincia.

Hablamos con Daniel Rodríguez, coordinador del informe, así como con Ernesto Juárez, secretario de Cáritas Diocesana de Málaga, y con Yeshenia Bustamante y María Eimy Bermúdez, alumnas de los centros formativos de Cáritas.