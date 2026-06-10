Málaga acoge mañana el arranque de la gira de Patti LuPone en España y la entrega del Premio LUX DUCTOR por Antonio Banderas

La legendaria actriz y cantante estadounidense Patti LuPone, galardonada con tres premios Tony, dos premios Olivier y dos premios Grammy, arranca hoy jueves 11 de junio su esperada gira Songs from a Hat, en lo que va a ser su primera vez sobre los escenarios españoles.

Tras arrancar en Málaga, la gira recorrerá de forma consecutiva Barcelona (Teatre Tívoli, 12 de junio), Madrid (Nuevo Teatro Alcalá, 15 de junio), las Islas Canarias, con paradas en el festival Veranos del Taoro en Tenerife (19 de junio) y el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria (21 de junio), para clausurar este recorrido histórico en el Teatro Arriaga de Bilbao el miércoles 24 de junio.

A diferencia de los recitales convencionales, Songs from a Hat destaca por su formato íntimo y su carácter absolutamente imprevisible. Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, LuPone confía su repertorio a la espontaneidad: los títulos de los temas que componen el programa son extraídos de manera aleatoria directamente de un sombrero de copa en el propio escenario.

De este modo, cada una de las seis citas en España se convertirá en una experiencia irrepetible. El público tendrá la oportunidad de presenciar cómo la artista desgrana, según dicte el azar, los grandes hitos de la historia de Broadway que la convirtieron en un mito, como su inolvidable interpretación en el estreno original de Evita, su aclamada Fantine en Los Miserables en Londres o su arrolladora presencia en Sunset Boulevard y Company, intercalados con joyas ocultas del cancionero americano y anécdotas de su legendaria trayectoria de más de cinco décadas.