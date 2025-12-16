Luli Pampín llega a Torremolinos con su espectáculo “El Libro Musical” el 19 de diciembre

El fenómeno infantil más destacado de los últimos años, Luli Pampín, aterriza en Torremolinos con su aclamado espectáculo “El Libro Musical”, una propuesta escénica audiovisual que promete emocionar a grandes y pequeños por igual. Tras agotar las entradas de la sesión de las 19.00h del próximo 19 de diciembre en el Auditorio Municipal de Torremolinos, ultiman las entradas para la sesión de las 16:00h, en una jornada inolvidable para las familias.

Luli Pampín, nombre artístico de la artista hispano-argentina Lucía Pérez, ha sabido conquistar a millones de niños en todo el mundo gracias a sus canciones, mensajes positivos y una estética colorida que estimula la imaginación. Con más de 6.000 millones de visualizaciones en sus vídeos, su éxito ha traspasado fronteras, posicionándola por encima de artistas consagrados del panorama musical.

“El Libro Musical” es mucho más que un show de canciones: se trata de una experiencia inmersiva e interactiva que invita al público infantil a entrar en el universo mágico de Luli. A lo largo de este viaje, los niños podrán cantar, bailar, jugar y aprender de forma divertida y participativa, acompañados de sus personajes favoritos.

Las últimas entradas para esta función ya están disponibles desde 27,50 € a través de malagaentradas.com y El Corte Inglés (web y tiendas físicas).

Un evento con la organización de Grupo Mundo, el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos y la colaboración de 101 Televisión como medio oficial. Una producción de primer nivel que combina música, escenografía, efectos visuales y una narrativa pensada para estimular la creatividad y las emociones del público infantil.