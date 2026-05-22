"El loco de la catedral", una de las novedades literarias para este verano

La novela parte de una investigación documental emprendida por el propio autor, que encontró referencias dispersas sobre García de Abriles (nombre ficticio para evitar coincidencias en en el tiempo de familiares descendientes vivos) en archivos malagueños. Ese hallazgo sirve de detonante narrativo para que Adrián Escalada se sumerja en un recorrido por bóvedas, pasadizos, planos, silencios históricos y obsesiones arquitectónicas que redefinen la historia de la Catedral como nunca antes se había contado.

‘El loco de la catedral’ reconstruye la figura de este arquitecto visionario -admirado por algunos, incomprendido por otros- que dedicó su vida a lo que creía una misión sagrada: completar la Catedral que Málaga dejó inacabada.

Con esta novela, Pedro Luis Gómez consolida a su protagonista literario, Adrián Escalada, como uno de los personajes más sólidos de la narrativa andaluza actual. Reportero intuitivo, emocional y profundamente vinculado a su ciudad, Escalada vuelve a servir como puente entre la historia y el presente, entre la crónica periodística y el misterio.

“Adrián es el cronista sentimental de Málaga. A través de él puedo contar la ciudad que se ve y la que no se ve”, explica el autor. Escalada, considerado por muchos lectores como el alter ego literario del propio Gómez, afronta aquí un desafío que va más allá

de la investigación profesional: reconstruir una herencia emocional y arquitectónica que estuvo a punto de perderse para siempre.

Una Catedral con vida

En ‘El loco de la catedral’, el primer templo de Málaga deja de ser un monumento para convertirse en un escenario emocional y simbólico. El lector atraviesa con Escalada las estancias ocultas, las zonas clausuradas, los espacios donde resonaron los pasos de

García de Abriles durante décadas de trabajo clandestino. La novela combina historia, misterio, documentación, espiritualidad, arquitectura y una mirada profundamente humana, elementos que ya forman parte del sello literario de Pedro Luis Gómez. Un homenaje a quienes construyen una ciudad desde el silencio. “El loco de la catedral’ es un tributo a esas personas que amaron Málaga sin esperar reconocimiento -señala Gómez-. García de Abriles representa a todos ellos: los que trabajan en la sombra para que la belleza permanezca.”