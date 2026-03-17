"La interrupción de la Alta Velocidad es un golpe muy duro para el sector turístico de cara a Semana Santa "

Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas de Málaga, asegura que faltan datos y la evolución de los acontecimientos para poder realizar una cuantificación exacta de las pérdidas económicas que la interrupción de la Alta Velocidad está generando y va a generar, especialmente, en el sector turístico.

El Barómetro Económico elaborado por el Colegio de Economistas de Málaga recoge que la evolución de la economía malagueña durante 2025 volvió a ser más dinámica que la andaluza, la española y la del entorno europeo.

En cuanto a la actividad económica, el crecimiento del PIB de 2025 alcanzaba una previsión del 3,7%, mientras que en 2022 fue del 8,5%, en 2023 del 3,6% y del 4,4% en 2024.

En referencia al mercado laboral, Málaga ofrece el mayor dinamismo tanto en cifra de ocupados con un +9,58%, como en Activos o en la afiliación a la Seguridad Social, con un descenso del paro del 0,64%

El turismo sigue siendo el motor de la economía con crecimiento en alojamiento y pernoctaciones de visitantes, destacando el crecimiento del turismo internacional y nacional en números similares.