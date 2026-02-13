Inicia el arreglo del camino del Ejido de Coín con una inversión de más de 300.000 euros

Esta semana ha iniciado el arreglo de otro de los caminos rurales más transitados del municipio: el camino del Ejido. El alcalde de la localidad, Francisco Santos, ha visitado los trabajos este jueves junto al concejal de Caminos Rurales, Antonio González, y el concejal de Aguas, Antonio Lucena, para comprobar el estado de los mismos. “Esta es una obra muy esperada y demandada por los vecinos que viven en esta zona rural tan cerca de nuestro núcleo urbano y que una vez que la comunidad de regantes instaló su red, desde el Ayuntamiento vamos a renovar la red de agua potable y reasfaltar el firme que estaba en muy malas condiciones”, ha explicado el regidor coineño.

El proyecto tiene como finalidad renovar y mejorar la red de abastecimiento de agua potable y reasfaltar íntegramente el camino en 1,4 kms, coincidiendo con el peor tramo. La red actual presenta importantes pérdidas y deterioro del firme, afectando a vecinos y explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, se realizarán mejoras complementarias como el bacheo del resto del camino en más de 2,6 km, así como su correspondiente señalización y pintado del mismo.

“Con esta intervención desde el Ayuntamiento de Coín queremos arreglar uno de los caminos rurales más importantes de nuestro municipio, que conecta diversas explotaciones agroganaderas, además de los vecinos que habitan aquí durante todo el año”, ha destacado. También es una zona de entrada al Punto Limpio del Ayuntamiento, entrada que también se va a adecentar.

Por último, Francisco Santos ha reconocido que en muchas ocasiones las actuaciones llegan “algo más tarde”, pero “bien hechas”. “Realizamos intervenciones completas, podríamos haber asfaltado sin más, pero queríamos renovar la red de agua y que nuestros vecinos dispongan del servicio de calidad que merecen”, ha dicho.

Coín tiene más de 350 kms de caminos rurales, uno de los más extensos de la provincia. Cada año desde el Ayuntamiento se incluyen siempre partidas económicas muy ambiciosas para hacer realidad el arreglo de estos caminos. “Este año contamos con más de 900.000 euros en los Presupuestos Municipales de 2026 para llevar a cabo arreglos y mejoras en los caminos rurales de nuestro municipio”, ha concluido.