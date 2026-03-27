Los hoteles de la Costa del Sol dan la bienvenida a la Semana Santa

Un hotel en movimiento: día y noche

Más que un refugio, METT Marbella – Estepona se presenta esta temporada como un espacio activo y social, donde cada momento tiene su propia energía. Desde los desayunos divisando el mar hasta las tardes junto a la icónica piscina y cenas que no quieres que acaben, el hotel se adapta al ritmo del día sin renunciar a su espíritu relajado.

Su piscina central, eje del resort, se convierte en un escenario social: encuentros espontáneos, sesiones de música y entretenimiento en una atmósfera que fluye cada hora, abrazando la luz hasta el atardecer. Las 253 habitaciones, de las cuales 24 son suites, continúan siendo el contrapunto perfecto a esta energía: espacios privados, luminosos y diseñados para el descanso, con vistas panorámicas y opciones exclusivas elegantemente distribuidas alrededor de la piscina de Azure Beach. Entre ellas destacan las suites con piscina privada, vistas al mar y la METT Suite en primera línea de playa, con jardín y piscina, pensadas para quienes buscan una experiencia única y de absoluto lujo.

Gastronomía como punto de encuentro

Durante esta nueva temporada, la oferta gastronómica refuerza su papel como motor de la experiencia METT, con espacios que invitan a compartir, descubrir sabores y vivir cada momento como una experiencia única.

• Ammos Greek Restaurant

Ubicado frente al mar, Ammos ofrece una cocina griega contemporánea pensada para compartir, donde la mesa se convierte en el centro de la experiencia. Inspirado en las islas del Egeo, el restaurante combina autenticidad y tradición, con pescado y marisco fresco, clásicos como tzatziki, souvlaki o pasta orzo. Cada plato invita a saborear los sabores auténticos y las texturas que capturan la esencia de la vida en la isla.

• Isola Ristorante

Isola propone un contrapunto más íntimo, con sabores italianos que invitan a alargar la velada. Su propuesta gastronómica recorre las islas del sur de Italia, con pasta casera y los platos italianos más emblemáticos, acompañados de una amplia selección de vinos de las mejores regiones vinícolas del país. El ambiente es relajado y sofisticado, ideal para quienes buscan disfrutar de la autenticidad italiana sin renunciar a un entorno elegante. Desde un aperitivo por la tarde hasta una cena indulgente, cada comida se convierte en un momento especial.

• El Bar de Lola

Este elegante espacio es el punto de encuentro para los amantes de la cocina andaluza. Su propuesta incluye tapas elaboradas con productos locales de primera calidad, una selección de vinos nacionales y cócteles clásicos, combinando tradición y modernidad en un ambiente cercano y desenfadado.

• D’Lirio Restaurante Bar Latinoamericano

D’Lirio, la gran novedad que abrirá sus puertas próximamente, traerá los sabores y ritmos de Latinoamérica al corazón del resort.

• Azure Beach

El Beach Club del resort ofrece un ambiente relajado y elegante a orillas del Mediterráneo, con una piscina de 52 metros climatizada a 27 grados que se convierte en el corazón del espacio. El entorno se completa con hamacas, camas balinesas y cabañas con piscina privada en primera línea de playa invitan a desconectar, mientras la cocina panasiática, la coctelería de autor y los espacios de descanso acompañan cada momento, transformándose del día a la noche.

Templo de bienestar

En equilibrio con esta energía, el resort reserva momentos para la pausa. MOI Spa ofrece un espacio de calma con piscina interior climatizada y tratamientos para desconectar en cualquier momento del día, con propuestas personalizadas que armonizan cuerpo y mente.

El movimiento llega de la mano de RAISE Fitness & Wellness, donde el entrenamiento se integra de forma flexible, adaptándose al estilo de cada huésped.

Más que una apertura, el 27 de marzo marca el inicio de una temporada en la que todo vuelve a ponerse en marcha. Un momento en el que el Mediterráneo se vive con intensidad, dentro y fuera del resort.