Los graduados sociales de Málaga y Melilla reúnen en Málaga a expertos nacionales

Bajo el lema "Liderando el nuevo escenario laboral", esta edición especial de aniversario se consolida como el foro técnico y jurídico más importante de España para los profesionales del Derecho

El congreso llega en un momento de profunda transformación del mercado de trabajo. Durante cinco jornadas, destacados ponentes del ámbito judicial, académico y administrativo analizan las últimas reformas legislativas, la jurisprudencia más reciente y el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de personas.

"Este décimo aniversario no es solo una cifra, es la prueba del compromiso de los Graduados Sociales con la excelencia y la formación continua", señala el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz Vegas.

"Queremos que tanto los profesionales en activo como los estudiantes de Relaciones Laborales encuentren aquí las herramientas necesarias para navegar el complejo contexto laboral actual".

El evento que congrega a 500 asistentes de toda España ofrece un espacio de debate único para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de una profesión que nace y se forma en la universidad, “por ello, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo es el lugar natural para este encuentro en el que casi la mitad de los participantes son alumnos de Relaciones Laborales” concluye Eduardo Ruiz.

