Genalguacil celebrará un año más su tradicional ‘Candelaria’

El municipio de Genalguacil se prepara para celebrar el día de su Patrona, la Virgen de la Candelaria, para lo que se llevarán a cabo una serie de actividades que tendrán lugar el sábado 7 de febrero.

En el desarrollo de la eucaristía tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la jornada, y es que los niños y niñas nacidos durante el pasado año en el pueblo recibirán la medalla bendecida de la Virgen de la Candelaria. Al término de la misa, alrededor de las 13:00 horas, se prevé realizar el desfile procesional de la Patrona de Genalguacil, que recorrerá las bonitas y estrechas calles de la localidad acompañada por centenares de personas y por las piezas interpretadas por la Banda Municipal de Música de Jubrique. Una vez concluya la procesión, se ofrecerá un almuerzo gratuito a todos los asistentes a la “nave alta”, lugar en el que se habilitará una barra para la ocasión y donde la fiesta se prolongará durante varias horas amenizada por un grupo musical.

La festividad de La Candelaria se conmemora en Genalguacil desde mucho tiempo atrás, es más, antaño la fiesta grande del pueblo coincidía con esta jornada, aunque desde aproximadamente mediados del pasado siglo se tomó la decisión de trasladar la feria y fiestas hasta finales del mes de abril, cuando se celebra también el día del Patrón del municipio, San Pedro Mártir de Verona.

Desde el Ayuntamiento de Genalguacil se ha querido invitar a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas para el sábado 7 de febrero, ya que todos podrán disfrutar de una magnífica jornada en la que el ambiente festivo será el protagonista. Se da la circunstancia de que a la festividad de la Virgen de la Candelaria acuden numerosos genalguacileños y genalguacileñas que por diversas circunstancias viven en otros puntos, por lo que en este día es frecuente que se vivan momentos de reencuentro entre familiares y amigos.