Fundación Unicaja organiza una velada solidaria con la participación de Antoñito Molina

Fundación Unicaja organiza una velada solidaria con la participación del músico roteño Antoñito Molina a beneficio de la Casa Ronald McDonald, de la que es padrino el artista. El evento solidario tendrá lugar en la Sala Fundación Unicaja María Cristina a las 20:30 horas. Los asistentes pueden hacer sus donativos y conseguir sus entradas en www.unientradas.es.

El artista de éxitos como ‘Y te voy a querer’, ‘Me estoy volviendo loco’ y ‘Dicen que el mundo se acaba’ llega a Málaga tras su paso por la velada solidaria celebrada en la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz el pasado mes de junio. En esta nueva cita, Antoñito Molina deleitará al público con algunos de sus temas más conocidos, marcados por el flamenco y el alma del Carnaval de Cádiz y combinados con una producción musical moderna y festiva.

La entrada solidaria, un donativo de 20 euros, se puede adquirir en la web www.unientradas.es, cuya recaudación íntegra se destinará a la labor de la Casa Ronald McDonald, entidad que ofrece hogar gratuito para todas aquellas familias desplazadas con motivo del tratamiento médico de sus hijos/as enfermos. El evento contará además con barras solidarias.

Tras el éxito de su gira ‘A la aventura tour’, con la que ha colgado sold out en todas las fechas y ha recorrido los principales escenarios de nuestro país, y tras un año irrepetible con su gira ‘Me prometo’, Antoñito Molina se encuentra inmerso en el fin de gira bajo el nombre Mis Últimos "Me Prometo”.