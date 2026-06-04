Educación Medioambiental

Fundación Unicaja y la Fundación Ecomar de Theresa Zabell se unen para promover la educación medioambiental

El proyecto ‘Limpieza de costas y educación ambiental’, seleccionado en la convocatoria de medio ambiente de la institución, desarrollará actividades de concienciación y sensibilización dirigidas a público infantil y juvenil en Andalucía y Ciudad Real

Redacción

Málaga |

Fundación Unicaja y la Fundación Ecomar de Theresa Zabell se unen para promover la educación medioambiental
Fundación Unicaja y la Fundación Ecomar de Theresa Zabell se unen para promover la educación medioambiental | Fundación Unicaja

Fundación Unicaja respalda el proyecto ‘Limpieza de costas y educación ambiental’ desarrollado por la Fundación Ecomar, entidad fundada por la deportista olímpica Theresa Zabell. Una iniciativa que promueve la sensibilización y la participación activa de la ciudadanía en la conservación del medio marino y litoral en Andalucía y Ciudad Real.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha asistido a una de las jornadas de limpieza de costas celebrada en la Escuela de Vela Theresa Zabell de Rota en la que han participado cerca de medio centenar de alumnos y alumnas de 3º y 5º de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de respaldo de proyectos de medio ambiente de Fundación Unicaja, tiene como objetivo implicar a cerca de mil jóvenes en la protección del entorno natural, especialmente el medio marino, a través de acciones que combinen educación ambiental y participación directa en jornadas de limpieza del litoral. Estas actuaciones permiten abordar cuestiones como la sostenibilidad, la economía circular y la importancia de preservar los ecosistemas marinos, al tiempo que fomentan valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto por el entorno.

Desde que comenzó el proyecto se han retirado de las costas más de media tonelada de residuos.

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