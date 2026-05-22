Fundación Unicaja exhibe en Ronda las obras adquiridas y seleccionadas en su XVI Certamen de Artes Plásticas

La exposición contiene las 11 obras adquiridas en el XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, que pasan a formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otros 26 trabajos seleccionados, de las más diversas técnicas y tendencias.

Las obras que ya forman parte de la colección de la institución y que están presentes en esta muestra tienen la firma de Simón Zabell (All Together Now, 2024); Pedro Mora Frutos (Tránsito, 2026); Françoise Vanneraud (Jardín suspendido 3, 2025); José Guerrero (BRG#043, 2020); María Alcaide (Saco I, 2025); Sonia Navarro (Miami I, 2025); Juan del Junco (A brief of European

fake crows, 2025); Hodei Herreros (S/T (Guardacantones, 2025), Norberto Gil (Faup VIII, 2023); Eduardo Martín del Pozo (2024_04, 2024) y Julia Llerena (Esta es la edad del hierro en la garganta, 2021).

Los otros trabajos seleccionados que son mostrados en esta exposición pertenecen a los artistas Álvaro Albadalejo, Ángel Alén Martínez, Julio Anaya Cabanding, Andrés Aparicio, Marta Beltrán, José Manuel Cabra de Luna, Pablo Capitán, Natalia Cardoso, Paloma de la Cruz, Almudena Lobera, Gloria Martín, Cristina Mejías, Ramón David Morales, Emilio Pemjean, Mercedes Pimiento, Marina Reina, Fernando Renes, Juan Carlos Robles, Antonio Rojas, Mp & Mp Rosado, Inmaculada Salinas, Julia Santa Olalla, Sandra Val, Miguel Ángel Villarino, Santiago Ydáñez y Jorge Yeregui.

La exposición ‘XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas’ puede visitarse de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado (Plaza del Gigante, s/n) hasta el próximo 27 de septiembre. Posteriormente la muestra recalará en los diversos centros culturales de Fundación Unicaja repartidos por Andalucía.

Récord de participación y de compra

Un total de 953 obras de 398 artistas procedentes de cerca de una veintena de países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suiza, Tayikistán, Turquía o Venezuela han participado en esta edición, que ha contado con una bolsa de compra de 80.000 euros para la adquisición de las obras. Asimismo, este certamen supone un impulso a las carreras de creadores noveles al brindarles oportunidades en el sector profesional para la difusión de su trabajo.

La celebración del Certamen de Artes Plásticas se enmarca en el compromiso de la Fundación Unicaja con el arte contemporáneo, así como con la promoción y divulgación de contenidos culturales de calidad, organizando y colaborando con distintas muestras en todo su ámbito de actuación.