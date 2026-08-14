Fundación Unicaja y Arcos Solidaridad y Cooperación refuerzan su compromiso con la población vulnerable en India

Fundación Unicaja y Arcos Solidaridad y Cooperación refuerzan su compromiso con las personas vulnerables en India a través del impulso del proyecto ‘Global India’ que proporciona ayuda humanitaria a 258 personas vulnerables en Kerala. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la institución, pone el foco en atender las necesidades básicas de la población más vulnerable en este estado indio: mujeres sin recursos, menores huérfanos, personas mayores en riesgo de exclusión social y personas dependientes con diversas discapacidades físicas y psíquicas.

Arcos Solidaridad y Cooperación es una asociación sin ánimo de lucro que desde 2012 desarrolla proyectos de cooperación internacional en India y Kenia. Fruto de la alianza con la Fundación Unicaja, el proyecto ‘Global India’ ha permitido atender las necesidades de alimentación, higiene, tutela y protección de las personas usuarias de cinco centros: St. Christina’s Angels Mercy Home, St. Simon de Rojas, St. Annes Charitable Institute y Savio Home, en el distrito de Thrissur, y John Paul II Peace Home, en el distrito de Athani.

Así, St. Christina's Mercy Home acoge a 85 personas, entre mujeres sin recursos económicos ni apoyo social, muchas de ellas madres solteras, y menores. Gracias al proyecto, se les ha proporcionado productos de alimentación, higiene personal y vestido, además de productos específicos para bebés y cunas. En el caso de St. Simon de Rojas Mercy Home, que atiende a 25 mayores vulnerables sin hogar, el proyecto Global India ha permitido apadrinar una de las habitaciones del centro y proporcionar alimentos de primera necesidad, medicinas y ropa. Gracias a esta iniciativa se ha proporcionado ayuda en alimentos, ropa y utensilios a 60 personas dependientes en Pope John Paul II Peace Home. También se ha respaldado la labor que desarrolla St. Annes Charitable Institute, que cuenta con 30 jóvenes y 20 mujeres vulnerables en acogida, proporcionando además material escolar. Por último, el proyecto ha colaborado con Savio Home, un hogar que atiende a 40 niños y adolescentes sin hogar y huérfanos, apoyando el mantenimiento del centro y a través de la entrega de alimentos y material escolar.

36 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía y Ciudad Real

El proyecto de ayuda humanitaria ‘Global India’ de Arcos Solidaridad y Cooperación es una de las 36 iniciativas seleccionadas en Andalucía y Ciudad Real por la Fundación Unicaja; 20 de ellos en materia social y 16 medioambientales, dentro de la convocatoria a la que destina más de dos millones de euros.