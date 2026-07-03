La Fundación Málaga entrega sus Becas Talento 2026-2027 a quince jóvenes promesas de las artes escénicas

La presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez Manzano, ha destacado durante su intervención que la gala de las Becas Talento se ha consolidado como “uno de los momentos más emocionantes” para la entidad. Sánchez Manzano ha subrayado que el talento que se reconoce en esta cita es fruto “del trabajo, esfuerzo, renuncias, vocación y mucha ilusión”.

En su intervención, ha recordado que los quince jóvenes becados de esta edición representan “quince historias distintas” y “quince ejemplos” de una idea que Fundación Málaga defiende con absoluta convicción: que la provincia cuenta con mucho talento y que ese talento “es merecedor de apoyo y confianza”.

Sánchez Manzano ha trasladado también un mensaje directo a los jóvenes becados: “Habéis demostrado que tenéis capacidad, vocación y determinación. Y también habéis demostrado algo que es fundamental, que los sueños, cuando se trabajan con tesón, pueden convertirse en proyectos de vida viables”.