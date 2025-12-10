La Fundación Hogar Abierto ha presentado su calendario anual para difundir el Acogimiento Familiar en Málaga

La Fundación Hogar Abierto presenta su calendario anual solidario para la difusión del Acogimiento Familiar en la provincia de Málaga.

Se trata de la décimo cuarta edición de este calendario solidario, que forma parte de la campaña con la que Hogar Abierto difunde el Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de la Junta de Andalucía.

El objetivo es que las familias malagueñas conozcan y se planteen el acogimiento de menores que temporalmente no pueden permanecer junto a sus familias biológicas.

Hablamos con la psicóloga de Hogar Abierto, Antoñeta Bunón.