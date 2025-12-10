Acogimiento Familiar

La Fundación Hogar Abierto ha presentado su calendario anual para difundir el Acogimiento Familiar en Málaga

Se presentó en un evento que tuvo lugar ayer, a las 18:00h, en el Centro Cultural María Victoria Atencia

Redacción

Málaga |

La Fundación Hogar Abierto presenta su calendario anual solidario para la difusión del Acogimiento Familiar en la provincia de Málaga.

Se trata de la décimo cuarta edición de este calendario solidario, que forma parte de la campaña con la que Hogar Abierto difunde el Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de la Junta de Andalucía.

El objetivo es que las familias malagueñas conozcan y se planteen el acogimiento de menores que temporalmente no pueden permanecer junto a sus familias biológicas.

Hablamos con la psicóloga de Hogar Abierto, Antoñeta Bunón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer