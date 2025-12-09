La Jornada Técnica Tomate Huevo Toro 2025 apuesta por un cultivo sostenible basado en un suelo vivo

La cita tuvo lugar el miércoles 3 de diciembre en el edificio La Huerta en Cerralba, donde un numeroso público asistió para conocer las últimas investigaciones y experiencias relacionadas con la fertilidad del suelo, la salud vegetal y las nuevas estrategias de manejo sostenible aplicables al Tomate Huevo Toro.

La sesión se abrió con un acto de presentación de la mano de José Carlos García Farfán, presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce que destacó el creciente interés que despierta este tipo de jornadas formativas, fundamentales para poner en valor el trabajo del sector productor, impulsar la sostenibilidad del cultivo y reforzar la identidad agroalimentaria del Valle del Guadalhorce.

Compost, microbiota y rizosfera: tres claves para un suelo vivo

La primera ponencia, “Cómo mejorar el cultivo de tomate con compost y vermicompost”, fue impartida por el Dr. Germán Tortosa Muñoz, investigador de la Estación Experimental del Zaidín que explicó cómo el compost y el vermicompost permiten cerrar el ciclo de los residuos agrícolas, aumentando la materia orgánica del suelo y fomentando una microbiota beneficiosa. El investigador dio las claves sobre los fundamentos del compostaje y vermicompostaje, la elaboración de extractos húmicos y tés de compost y la aplicación práctica en huerta, destacando que estas técnicas no solo mejoran la fertilidad y estructura del suelo, sino que también ayudan a proteger el cultivo frente a estrés y patógenos.

La segunda intervención corrió a cargo de Miguel de Cara García, investigador del IFAPA La Mojonera de Almería que ofreció la ponencia “Funciones e interrelaciones de la microbiota del suelo hortícola”, en la que explicó que un suelo sano está lleno de vida microscópica y que estos microorganismos cumplen funciones esenciales alimentando a las plantas, fijando nitrógeno, mejorando la estructura del suelo y protegiendo los cultivos frente a enfermedades.

Para ilustrar la riqueza de esta vida invisible, el investigador comparó la densidad microbiana del suelo con la de un yogur, señalando que en ambos coexisten millones de bacterias y cientos de miles de hongos. A partir de casos prácticos en invernaderos ecológicos, mostró cómo la combinación de leguminosas con bacterias fijadoras de nitrógeno, el uso de hongos promotores del crecimiento como Trichoderma y la aplicación de enmiendas orgánicas junto con biosolarización pueden potenciar microorganismos beneficiosos, equilibrar la microbiota y reforzar la salud y productividad del Tomate Huevo Toro.

La tercera intervención, “Bacterias beneficiosas para la rizosfera de plantas”, fue impartida por Sandra Tienda Serrano, investigadora postdoctoral de la Universidad de Málaga. En su ponencia, explicó cómo ciertas bacterias buenas que habitan la rizosfera - la zona de suelo que rodea las raíces - pueden proteger a los cultivos frente a hongos y otros patógenos, estimular las defensas naturales de la planta y mejorar su nutrición. Según Tienda, este entorno concentra tanto organismos beneficiosos como dañinos, por lo que un manejo adecuado abre la puerta a cultivos más saludables y sostenibles. Entre los ejemplos expuestos, destacó la bacteria Pseudomonas chlororaphis PCL1606, capaz de frenar hongos dañinos, colonizar eficientemente las raíces y formar biopelículas protectoras. Además, mostró cómo la combinación de bacterias compatibles puede generar grupos microbianos aliados que mantienen el biocontrol y ayudan al tomate a tolerar el estrés por altas temperaturas, incrementando la germinación y la biomasa.

Tras las ponencias, el público asistente participó activamente en el turno de preguntas, mostrando gran interés por la aplicación práctica de estas estrategias en las huertas del Valle del Guadalhorce.

Este encuentro ha sido organizado por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, con la colaboración del GDR Valle del Guadalhorce y el Ayuntamiento de Pizarra y el apoyo de la Diputación de Málaga y su marca Sabor a Málaga, así como de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y su sello Gusto del Sur