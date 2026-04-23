Fran Perea: "Es un espectáculo muy personal en el que me muestro como soy"

Fran Perea nos visita en Más de Uno Málaga. El cantante malagueño llega este viernes a la Sala París 15 con su gira El hombre invisible, su séptimo disco. Es una reivindicación de su doble faceta: actor y músico, a través de nueve personajes.

"Es un espectáculo muy personal en el que me muestro como soy", reconoce Fran Perea en Onda Cero, con el que repasamos alguno de esos personajes como el Garganta, en El Camino de los Ingleses.

Toledo, Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Valladolid son las siguientes citas.