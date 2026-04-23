ACTOR, MÚSICO, PRODUCTOR Y DIRECTOR MALAGUEÑO

Fran Perea: "Es un espectáculo muy personal en el que me muestro como soy"

Actúa este viernes a las 20:30 en la Sala París 15 de Málaga dentro de su gira El hombre invisible

Redacción

Málaga |

Fran Perea nos visita en Más de Uno Málaga. El cantante malagueño llega este viernes a la Sala París 15 con su gira El hombre invisible, su séptimo disco. Es una reivindicación de su doble faceta: actor y músico, a través de nueve personajes.

"Es un espectáculo muy personal en el que me muestro como soy", reconoce Fran Perea en Onda Cero, con el que repasamos alguno de esos personajes como el Garganta, en El Camino de los Ingleses.

Toledo, Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Valladolid son las siguientes citas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer