Ford Autovisa revalida su excelencia con la entrega del prestigioso President’s Award

Ford Autovisa, concesionario oficial de Ford en Málaga, ha sido distinguido con el President’s Award en su edición de 2025, el galardón más importante de la compañía a nivel europeo en el área de experiencia de cliente. El presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, ha sido el encargado de entregar personalmente el trofeo a Juan Peña, gerente de la concesión, en una ceremonia celebrada en las instalaciones de la firma malagueña junto a todo su equipo.

Este galardón no premia únicamente los resultados comerciales, sino la calidad humana y profesional del servicio. El President’s Award reconoce la excelencia y el esfuerzo diario por construir relaciones de confianza a largo plazo, transformando cada visita al concesionario o al taller en una experiencia única y memorable. Se trata de un estándar de calidad sumamente exigente que solo alcanzan las concesiones que colocan la satisfacción del cliente en el centro absoluto de su actividad diaria.

Para Ford Autovisa, este reconocimiento tiene un valor histórico muy especial: supone el cuarto President’s Award que suma a sus vitrinas. Este hito consolida al concesionario malagueño como un referente indiscutible dentro de la red oficial de Ford en España, demostrando una consistencia y una vocación de servicio que se mantiene inalterable año tras año.

Jesús Alonso, presidente de Ford España, ha felicitado calurosamente a todo el equipo durante el acto de entrega: "Es un orgullo inmenso venir a Málaga para entregar este premio a Ford Autovisa. Lograr un President’s Award es sumamente difícil, pero conseguir el cuarto es una hazaña que solo está al alcance de los equipos verdaderamente excepcionales. Juan y todo el equipo de Autovisa demuestran cada día que la cercanía, la profesionalidad y la vocación de servicio son la clave para ganarse la fidelidad de los clientes. Son el mejor ejemplo de los valores de excelencia que definen a Ford".

El President’s Award tiene la particularidad de ser un premio otorgado de manera directa por los propios clientes de la marca. A través de sus opiniones y valoraciones tras los procesos de compra y posventa, son los usuarios quienes evalúan y deciden qué concesionarios han superado sus expectativas y les han brindado una atención sobresaliente.

Durante la ceremonia, Juan Peña, gerente de Ford Autovisa, compartió la alegría de todo el equipo al recoger el galardón: "Estamos muy contenidos por recibir este galardón de manos de Jesús Alonso. Nuestro cuarto President’s Award refleja el claro compromiso que tiene todo el equipo con la satisfacción de nuestros clientes. Hay que rendir homenaje a todo el equipo de Autovisa que con su quehacer diario busca que nuestros clientes se encuentren como en casa cuando nos visitan. Supone también un acicate para seguir trabajando en esta línea con un claro compromiso con nuestros clientes para brindarles la mejor atención y servicio".