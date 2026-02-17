FNEID impulsa la transformación digital del sector del fitness con una jornada sobre inteligencia artificial en Málaga

El encuentro contará con la participación de Google como colaborador estratégico. La compañía será la encargada de impartir una de las sesiones técnicas centradas en cómo las soluciones basadas en inteligencia artificial pueden contribuir al crecimiento empresarial en la nueva era digital.

La jornada se celebrará en Málaga (Calle Compañía, 40, Distrito Centro, 29008), en formato exclusivamente presencial, y reunirá a profesionales, directivos y entidades interesadas en comprender y aplicar herramientas digitales en sus organizaciones.

Programa de la jornada

· 10:00 – Fran Fragoso: “Personas vs Tecnología”

· 11:00 – Coffee break

· 11:45 – Ignacio Alonso, International Growth Consultant Iberia de Google: “Cómo Google ayuda a tu negocio a crecer en la era IA”

· 13:30 – Cierre de la jornada

Contenidos de la jornada

Durante la sesión se analizará el papel de las personas en entornos cada vez más digitalizados y el impacto real de la inteligencia artificial en la gestión empresarial. Se

abordarán cuestiones relacionadas con la toma de decisiones basada en datos, la optimización de procesos, la mejora de la eficiencia operativa y la integración de herramientas digitales en la estrategia de las organizaciones.

Asimismo, se presentarán aplicaciones prácticas de soluciones tecnológicas orientadas al crecimiento del negocio, con especial atención a su implementación en el día a día de las instalaciones deportivas.

La participación en la jornada es gratuita, pero es imprescindible inscribirse a través del siguiente enlace: Inscríbete aquí.

Tras la sesión inaugural en Málaga, el ciclo continuará el 19 de marzo en Madrid, seguido de Valencia el 28 de mayo y Barcelona el 11 de junio, completando así el recorrido nacional de estas jornadas centradas en la inteligencia artificial y la transformación digital del sector.

Con esta iniciativa, FNEID reafirma su compromiso con la profesionalización del sector, apostando por la formación y el desarrollo de líderes capaces de afrontar los retos actuales y futuros de la industria. La Federación anima a todos los gestores deportivos a participar en las próximas sesiones y seguir fortaleciendo el liderazgo en el sector.