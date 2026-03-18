El Festival Internacional de Danza comienza el 11 de abril

El próximo 11 de abril comienza Soho International Dance Festival TIP TOE, una de las grandes apuestas para esta primavera en el Teatro del Soho CaixaBank. Dirigido por la prestigiosa bailarina española Lucía Lacarra e impulsado por Antonio Banderas, el festival contará con cuatro de las compañías internacionales más importantes de la danza actual como son Bavarian Junior Ballet, Lucía Lacarra Ballet, Käfig y Malandain Ballet Biarritz. A lo largo de 9 días, se exhibirán cinco espectáculos en el Soho, que, con la intención de acercar la danza al público malagueño, irán acompañados de coloquios posteriores a la función.

La gran compañía europea, que cuenta con 100.000 espectadores por temporada, Malandain Ballet Biarritz, inaugura el festival con Les Saisons (11 y 12 de abril). Veintidós bailarines y bailarinas con formación técnica clásica y cuya expresión, a través de las coreografías de su director Thierry Malandain, es contemporánea, traen una puesta en escena de gran fantasía poética.

El 14 de abril el escenario del Soho acogerá el talento de la compañía Bavarian Junior Ballet, con un programa que fusiona estilos musicales tan diversos como Mozart, Vivaldi, Stravinsky, J.J. Cale o Pink Floyd. Además, la célebre bailarina y directora del festival TIP TOE Lucía Lacarra, actuará acompañada por el distinguido director de la Bavarian Junior Ballet, Ivan Liška.

El 16 y 17 de abril se presenta Folia. Una propuesta rompedora, con música en vivo, de la compañía francesa Käfig. Un espectáculo con una mezcla asombrosa de danza y baile contemporáneo de música popular, barroca y hip hop. De este mestizaje y del encuentro entre Mourad Merzouki y Franck-Emmanuel Comte, director del Concert de l’Hostel Dieu, nace Folia. Además, el 16 de abril, antes de la función, se celebrará la entrega del Premio LUX DUCTOR a Julio Bocca, uno de los máximos exponentes del ballet argentino y del mundo.

Lucía Lacarra Ballet presenta el 18 de abril Fordlandia, un espectáculo onírico de danza neoclásica protagonizado por Lacarra y Matthew Golding que aúna danza y artes audiovisuales. La obra plasma el distanciamiento que Lacarra y Golding mantuvieron con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19. Pareja artística y también en la vida real, la pandemia les mantuvo separados físicamente. Ella vivió el encierro en Zumaia y él en Ámsterdam.

Para clausurar la primera edición de TIP TOE, el 19 de abril la compañía de Lacarra exhibe Lost Letter. Con coreografía de Matthew Golding, la emocionante producción con increíble destreza técnica y la impecable interpretación de 10 bailarines liderados por la propia Lucía Lacarra, lleva al público a un viaje emocional visualmente impactante.

Actividades paralelas

El carácter internacional de TIP TOE lo convierte en un proyecto pionero en Málaga, un altavoz abierto a la ciudad donde los estudiantes de escuelas andaluzas tienen la oportunidad de vivir la danza de cerca con varias actividades paralelas programadas. Una de las más especiales será la barra de ballet en el puerto de Málaga el próximo 12 de abril, a las 12.00 horas (previa inscripción), donde más de 500 personas bailarán al unísono con Lucía Lacarra a la cabeza.

Otro de los momentos más esperados es el encuentro abierto al público con el bailarín Julio Bocca, Premio LUX DUCTOR, el 16 de abril, donde hará un recorrido de su extensa carrera profesional. A las 11.00 horas en La Pérgola del Mediterráneo hasta completar aforo.

Además, se realizarán las audiciones para jóvenes talentos por la Bavarian Junior Ballet, dirigidas por Ivan Liška y el maestro de baile Olivier Vercoutere en Sohrlin Andalucía (el 13 de abril) y se va a celebrar un taller coreográfico de la mano Käfig, dirigido por Mourad Merzouki, en la ESAEM el 17 de abril.