La Federación Malagueña de Peñas presenta el cartel y programa de las Fiestas de la Cruz de Mayo 2026

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ viene apostando de un modo decidido por la Fiesta de la Cruz de Mayo, con el desarrollo de diferentes actividades que potencien esta tradición.

Este es el caso del Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, que en este año 2026 alcanza su XXXVI edición o el VII Concurso de Dibujo Infantil ‘Las Cruces de Mayo las hacen los Niños’.

Dentro de estas actividades de difusión, se incluye la edición de un cartel anunciador, como el creado por el artista digital Pepe Moreno, y que ha sido presentado este miércoles 22 de abril en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, con la presencia de la teniente de alcalde delegada del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras Teruel.

Durante el acto, en el que actuaba el cantante Alexis Molero, intervenía el presidente del colectivo, Manuel Curtido, que quería agradecer al Ayuntamiento de Málaga su colaboración y apoyo prestado en el fomento de la Fiesta de la Cruz de Mayo.

EL PROGRAMA

La Federación Malagueña de Peñas celebra el XXXVI Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, cuyas bases ya están presentadas, permaneciendo abierto el plazo de inscripción previo a las visitas del jurado, previstas del 1 al 5 de mayo. Se espera una gran participación de las entidades, como es habitual cada año, realizándose diferentes muestras culturales alrededor de ellas.

Por otra parte, fuera de concurso, la propia Federación montará su Cruz de Mayo en su sede, abierta a todos los malagueños y visitantes.

Finalmente, el 30 de mayo, en la Finca La Cónsula, tendrá lugar la clausura del Certamen, con un pregón que en esta edición será pronunciado por la cantante y escritora Rosa Palomo, y la entrega de premios y recuerdos a los participantes.

La Federación Malagueña de Peñas también ha presentado las bases de su VII Concurso de Dibujo Infantil ‘Las Cruces de Mayo las hacen los Niños’, disponibles en su página web y que han sido transmitidos a todos los centros educativos de Málaga. El pasado año se contaba con un total de 796 trabajos presentados.

La clausura del concurso será en el transcurso de una gran Fiesta Infantil con entrega de diplomas, trofeos y regalos para todos los asistentes, que tendrá lugar el jueves 11 de junio en el Auditorio Eduardo Ocón del Paseo del Parque.