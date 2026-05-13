Salud

Un estudio de la Universidad de Málaga propone una estrategia antiviral frente al SARS-CoV-2, el virus responsable de causar la COVID-19

Este estudio de la UMA abre nuevas vías para el desarrollo de terapias más eficaces ante virus emergentes y nuevas variantes resistentes

Redacción

Málaga |

Un estudio inédito liderado por científicos de la Universidad de Málaga propone una nueva estrategia antiviral frente al SARS-CoV-2, el virus responsable de causar la enfermedad de la COVID-19, basada en una terapia que combina dos enfoques complementarios y que es capaz de atacarlo de forma simultánea, forzando su inestabilidad y dificultando su capacidad de adaptación.

Los resultados de este trabajo, publicados en la revista ‘Antimicrobial Agents and Chemotherapy’ y que forman parte de la Tesis Doctoral de Sergio Ortega Del Campo defendida recientemente por el Programa de Doctorado de Biología Molecular y Celular de la UMA, abren nuevas vías para el desarrollo de terapias más eficaces ante virus emergentes, así como para hacer frente a nuevas variantes de coronavirus más resistentes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer