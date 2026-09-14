El estreno de un nabucco futurista protagonizado por Ana Netrebko llega a Málaga

La cotizada soprano está imponente en el papel de Abigaille en esta producción contemporánea del visionario Poda inspirada en enlaces atómicos, la destrucción y la necesidad de reconciliar razón y espiritualidad. Se cierra la cuarta edición del festival Óh!pera Summer, el ciclo que ha programado en salas de toda España seis óperas grabadas en algunos de los escenarios más espectaculares para disfrutar en cines.

La producción de la ópera de Verdi, Nabucco, estrenada en el Arena di Verona Opera Festival, llegará por primera vez a los cines españoles. La propuesta, cuenta con la reconocida soprano Anna Netrebko en el papel de Abigaille; un personaje que la cantante rusa interpretó por primera vez en el histórico anfiteatro romano.

El jueves, 17 de septiembre, se podrá disfrutar en 9 localidades de Andalucía. En Málaga, en Multicines Rosaleda. También se proyectará en más de 50 salas de España.

Grabada en 2025 en la Arena di Verona, es el título elegido para cerrar la cuarta edición de Óh!pera Summer, el ciclo que lleva a la gran pantalla algunas de las producciones operísticas más destacadas filmadas en escenarios excepcionales.

Bajo la dirección escénica de Stefano Poda, Nabucco combina la monumentalidad de la Arena con una estética contemporánea y culmina en uno de los grandes emblemas corales de la historia de la ópera: Va, pensiero. La interpretación de Anna Netrebko fue recibida con una ovación cerrada, destacando su dominio de la coloratura dramática y una presencia escénica que dota de humanidad a la ambiciosa antagonista en uno de los personajes de mayor exigencia vocal y dramática de todo el repertorio verdiano.

Junto a la soprano rusa, completan el cuarteto estelar uno de los mejores barítonos verdianos actuales, Amartuvshin Enkhbat (Nabucco); el bajo estadounidense especializado en repertorio italiano y francés, Christian Van Horn (Zaccaria); el tenor mexicano Galeano Salas (Ismaele); y la mezzosoprano italiana Francesca Di Sauro (Fenena).

Va, pensiero vuelve a emocionar

Nabucco es la ópera con la que Verdi despega como gran compositor dramático: un relato de guerra, exilio, fanatismo, poder y redención. Los babilonios han conquistado Jerusalén y mantienen cautivos a los hebreos. El rey Nabucco se proclama dios, pero es castigado con la locura. Mientras tanto, sus dos hijas, Abigaille y Fenena, se disputan el poder y el amor de Ismaele. Abigaille, consumida por la ambición y los celos, usurpa el trono y condena a Fenena y a los hebreos a muerte. Finalmente, Nabucco recupera la razón, reconoce al Dios de los hebreos, libera a los cautivos y salva a Fenena. Abigaille, derrotada, se arrepiente antes de morir. La ópera contiene el célebre y reconocible coro Va, pensiero en el que los exiliados evocan con nostalgia su patria perdida. Un drama épico de palacios, ruinas, multitudes encadenadas y cielos apocalípticos. El clímax no es solo la liberación de un pueblo; es el instante en que Nabucco comprende que gobernar sin humanidad equivale a destruirse.

Va, pensiero vuelve a emocionar