Este sábado 6 de Junio se celebra la carrera nocturna "PONLE FRENO" a las 21horas

La carrera 'PONLE FRENO', que cuenta con el patrocinio de CGA Red de Talleres, tendrá lugar en edición nocturna y comenzará a las 21.00 horas con sendos circuitos: uno de 5 kilómetros y otro de 10 km con salida y meta en Puerto de Málaga junto a la Terminal B de Cruceros. La inscripción tendrá un coste de diez euros. Tras estas carreras, se sucederá las infantiles, que son gratuitas, mientras que seguirá habiendo una ‘Fila 0’ para todas las personas que quieran colaborar. Todos los horarios, recorrido y las últimas novedades de esta y el resto de las carreras del circuito está disponible en ponlefreno.com. Igualmente, a través de carrerasponlefreno.com, se podrá realizar la inscripción online. Los dorsales se pueden recoger Centro Comercial Rosaleda ofrecerá los siguientes días y horarios de forma ininterrumpida: el viernes, 5 de junio, de 11:00 a 20:00 horas; y el sábado, 6 de junio, de 10:00 a 17:00 horas.