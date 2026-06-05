Entrevista con Iñaki Lergak, director centro de estudios y opinión Ponle Freno AXA

Este sábado 6 de Junio se celebra la carrera nocturna "PONLE FRENO" a las 21horas

En la presentación también se ha dado a conocer el Manifiesto PONLE FRENO Peatones 2030. Como en todas las carreras de 'PONLE FRENO' los fondos se destinarán a proyectos para ayudar a las víctimas de tráfico o que ayuden a evitarlas. En este caso, será para el proyecto socio educativo de prevención ‘Aulas vivas’. Las inscripciones están abiertas en ponlefreno.com, donde también se ofrece el recorrido, reglamento y todos los detalles.

Isabel Naranjo

Malaga |

La carrera 'PONLE FRENO', que cuenta con el patrocinio de CGA Red de Talleres, tendrá lugar en edición nocturna y comenzará a las 21.00 horas con sendos circuitos: uno de 5 kilómetros y otro de 10 km con salida y meta en Puerto de Málaga junto a la Terminal B de Cruceros. La inscripción tendrá un coste de diez euros. Tras estas carreras, se sucederá las infantiles, que son gratuitas, mientras que seguirá habiendo una ‘Fila 0’ para todas las personas que quieran colaborar. Todos los horarios, recorrido y las últimas novedades de esta y el resto de las carreras del circuito está disponible en ponlefreno.com. Igualmente, a través de carrerasponlefreno.com, se podrá realizar la inscripción online. Los dorsales se pueden recoger Centro Comercial Rosaleda ofrecerá los siguientes días y horarios de forma ininterrumpida: el viernes, 5 de junio, de 11:00 a 20:00 horas; y el sábado, 6 de junio, de 10:00 a 17:00 horas.

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