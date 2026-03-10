Este 24 de abril Málaga volverá a convertirse en punto de encuentro para la moda

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebrará el próximo 24 de abril de 2026 la quinta edición del MAM Fashion Forum, una cita que reunirá a profesionales, diseñadores y especialistas del sector para analizar el presente y el futuro de la industria de la moda.

Abril será el Mes de la Moda en Málaga

Tras el éxito de la pasada edición, el evento impulsará una vez más el Mes de la Moda, una programación especial que se desarrollará durante el mes de abril.

Durante estas semanas se celebrarán ponencias con destacados profesionales del sector, encuentros y diferentes acciones de comunicación y marketing en las calles de Málaga, acercando la moda a la ciudad y reforzando el impacto cultural del evento.

Un primer adelanto de la nueva edición

Con motivo del anuncio de la fecha, el 5 MAM Fashion Forum presenta también una primera imagen teaser de la edición, en la que el color turquesa se convierte en la identidad visual de 2026.

Esta pieza gráfica sirve como avance conceptual de la nueva edición, aunque el cartel oficial del evento se presentará próximamente junto con nuevas novedades del programa.

Muy pronto…

En los próximos meses se darán a conocer: