ESAEM da la bienvenida a la Navidad con una Coral cargada de novedades

La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga vuelve a vestirse de gala para celebrar una de las citas más esperadas por el público malagueño: su tradicional Coral de Navidad.

Convertida ya en un imprescindible de la programación navideña de Málaga, la Coral de ESAEM afronta estos días los ensayos finales para sus actuaciones, que se celebrarán el 27 de noviembre en el Museo Carmen Thyssen, el 29 de noviembre en la Plaza del Teatro Cervantes, con la presencia, como cada año del alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, y el 18 de diciembre en la propia escuela. Como siempre, el numeroso público que acude a cada edición es testigo de un bonito espectáculo que combina música, danza, y sobre todo mucha emoción.

Este año, el coro alcanza una cifra histórica: 200 voces, acompañadas por una orquesta en directo, que sonará en cada uno de los enclaves previstos. Entre otras novedades, que dará un toque especial a la actuación, destaca la apertura con ADIEMUS, de Karl Jenkins.

Bajo la batuta de la profesora de canto y directora de coro Cristina Romero, estudiantes y colaboradores se encargarán de dar vida a un programa pensado para emocionar. “Es un privilegio volver a dirigir esta Coral, tan especial para todos nosotros. La incorporación de nuevas piezas y arreglos, hará que el concierto tenga momentos realmente bellos y emocionantes”, asegura la directora.

Estructura del concierto

Como cada año, la Coral se organiza en varios bloques temáticos:

BLOQUE NAVIDAD

Incluye una nueva partitura del musical El Príncipe de Egipto, “Si tienes Fe”, con coreografía de la profesora Svetlana Pesegova, además del repertorio tradicional de villancicos y temas clásicos navideños a.

BLOQUE PELÍCULAS

Selección de piezas de las películas The Colour Purple, A Million Dreams, Dirty Dancing y un medley cinematográfico.

BLOQUE LEYENDA

Fragmentos de grandes éxitos como It's All Coming Back, Hallelujah, Man in the Mirror, Bohemian Rhapsody, September y I Will Survive.

BLOQUE LLORERA

Recopilación de números de musicales interpretados por alumnos de Grado: La ópera de las 4 perras, Rent, El Príncipe de Egipto, Hair, &Juliet y El Despertar de la Primavera. Se añade además una selección de escenas de musicales trabajados por el alumnado del Conservatorio Oficial de Danza: Matilda, Jasmin y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

La danza, parte esencial del espectáculo

La Coral incorporará también piezas coreográficas diseñadas por las profesoras Marina Miguelez, Laura Saenz y Lana Svetlana, que aportarán dinamismo y variedad al espectáculo.

Como manda la tradición, la velada cerrará con un número vibrante al ritmo de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, coreografiado por Sara del Pino y con arreglos de Rafa Soto. Un broche final festivo que cada año arranca los aplausos del público.

Fechas y ubicaciones

Las actuaciones serán gratuitas y tendrán lugar en:

Jueves 27 de noviembre – Museo Carmen Thyssen, doble pase: 19:00 h y 20:30 h (entrada libre hasta completar aforo).

Sábado 29 de noviembre – Escalinata del Teatro Cervantes, 18:15 h (entrada libre).

Jueves 18 de diciembre – ESAEM (sujeto a invitación).

La directora de ESAEM, Marisa Zafra, invita a malagueños y visitantes a unirse a esta celebración: “Queremos compartir la magia de la Navidad a través de la música y el arte. Esperamos que todos los vecinos de Málaga y provincia acudan y disfruten de un concierto que ya forma parte de la identidad navideña de nuestra ciudad”.

Una cita imprescindible que, con las novedades de este año, promete emocionar más que nunca a todos los asistentes.