EME de Mariano en la fábrica de Cervezas Victoria con "Dúo de Diez"

La fábrica de Cervezas Victoria acogió ayer una nueva sesión de “Dúo de Diez”, el ciclo de experiencias cerveceras que, tras su puesta en marcha en 2025, continúa consolidándose dentro de la programación anual de la marca. La cita, protagonizada por EME de Mariano, volvió a completar su aforo con 50 asistentes en un formato reducido que refuerza el carácter cercano y participativo del proyecto.

La sesión mantuvo la estructura habitual del ciclo, combinando una visita a las instalaciones y al museo de la fábrica con una cata maridaje comentada. En esta ocasión, los cocineros Mariano Rodríguez y Yareima Delgado presentaron dos elaboraciones representativas de su cocina: una ensaladilla rusa, maridada con Victoria Clásica, y el Bocarte —mollete artesano con mogote ibérico, encurtidos y mayonesa EME— acompañado de Victoria Diez.

Ambos pases fueron concebidos para generar una experiencia inmersiva que une cocina y cerveza, alineada con el planteamiento del ciclo. La propuesta destacó por dar espacio a la tradición y la creatividad, con una ejecución de cocina reconocible y centrada en el producto, que conectó de forma natural con el público asistente.

El formato favoreció la interacción entre cocineros y asistentes, consolidando uno de los principales valores de “Dúo de Diez”: la cercanía y el momento experiencial. Esta dinámica, junto al aforo limitado, sigue posicionando el ciclo como un espacio donde los asistentes disfrutan de la gastronomía de cocineros locales con el proceso de elaboración y la cata de las especialidades de Cervezas Victoria.

Desde la organización, Genoveva Ferraguts, responsable de Comunicación, de Cervezas Victoria, señala que “estamos muy agradecidos por la buena acogida que están teniendo este tipo de encuentros. El ciclo nació como una acción vinculada al lanzamiento de Victoria Diez y hoy forma parte de nuestra programación anual como uno de los proyectos que más ilusionantes”.

Con esta cita, “Dúo de Diez” llega a su ecuador. El ciclo tendrá su última sesión de 2026 el próximo 18 de junio. En esta ocasión, los protagonistas serán Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, los cocineros de Alita Soho, quienes elaborarán dos platos para maridar con Victoria Clásica y Victoria Diez.