La Dra. Nadia García asume la dirección médica del Hospital Internacional HM Santa Elena

La Dra. Nadia García Santos ha sido nombrada nueva directora médica del Hospital Internacional HM Santa Elena, tras desarrollar una destacada labor como internista en planta de hospitalización y consulta en este hospital desde el año 2021.

La Dra. García es especialista en medicina interna y cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada a la medicina hospitalaria. Su experticia en este campo se caracteriza por una visión multidisciplinar de la atención al paciente, una firme orientación hacia la humanización asistencial y una constante apuesta por la formación continuada y la innovación clínica.

Su profundo conocimiento del funcionamiento interno del centro hospitalario, así como de las necesidades asistenciales de los pacientes y profesionales, representa un importante valor añadido para afrontar esta nueva etapa como directora médica.

La Dra. Nadia García ha destacado que asume esta nueva responsabilidad “con enorme ilusión, compromiso y agradecimiento por la confianza depositada en mí por HM Hospitales”. Asimismo, ha confirmado que su principal objetivo será “seguir fortaleciendo un modelo asistencial cercano, humano y excelente, en el que el paciente continúe siendo el centro de toda nuestra actividad”.

Licenciada en medicina por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), la Dra. García es especialista en clínica médica y ha desarrollado una amplia actividad formativa en áreas como enfermedades autoinmunes, medicina interna, insuficiencia cardiaca, inmunología, seguridad del paciente o cuidados paliativos, entre otras. Asimismo, mantiene una activa participación en congresos científicos nacionales e internacionales y ha colaborado en diferentes publicaciones e investigaciones médicas.

Su perfil profesional se completa con experiencia docente universitaria, actividad investigadora y formación específica en gestión sanitaria, análisis de problemas y seguridad del paciente, aspectos alineados con los tres pilares estratégicos de HM Hospitales: asistencia, docencia e investigación.

Con este nombramiento, HM Hospitales continúa fortaleciendo su estructura directiva y su apuesta por el talento profesional para seguir consolidando al Hospital Internacional HM Santa Elena como un referente sanitario en la Costa del Sol, ofreciendo una atención médica integral, innovadora y con el foco puesto en el paciente.