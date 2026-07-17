Diego Gallegos y Kiko Moya celebran la edición más mediterránea de A Cuatro Manos

Producto, memoria y una mirada actual

La cena se desarrolló a partir de un menú degustación creado específicamente para la ocasión, planteado como un recorrido alterno entre ambas cocinas. Cada pase habló desde su propio registro, pero bajo un marco común claro: respeto al producto, técnica precisa y una lectura contemporánea del recetario.

Kiko Moya abrió la propuesta con una fideuá fría, quisquilla marinada y contrastes agridulces y picantes, un inicio que condensó su conexión con el Mediterráneo y con los sabores de su tierra desde una ejecución sutil y actual. A continuación, Diego Gallegos tomó el relevo con un tartar de atún y tilapia, caviar ecológico de Riofrío, algas y manzana ácida, un pase que resumió buena parte de su cocina: precisión, elegancia y una sensibilidad muy personal hacia el mundo marino.

El tramo central trajo uno de los platos más contundentes del menú: esturión Périgord y tubérculos, de Gallegos, una elaboración reconocible y refinada que volvió a situar el caviar como eje narrativo. Después, Moya firmó Le Briochón: pichón suflado en masa de brioche, una creación profunda y precisa, construida desde la técnica y el equilibrio entre potencia y ligereza.

Para el desenlace, Kiko Moya optó por una golosidad contenida con su supermousse de chocolate, infusión de café y avellanas tostadas; antes de ceder el cierre dulce a Diego Gallegos, que firmó Tiramisú “Dark Side”.

Kiko Moya y L’Escaleta

En L’Escaleta, Kiko Moya desarrolla una cocina de autor que ensalza los sabores tradicionales de su comarca llevándolos a su máxima expresión. Platos trabajados con la misma delicadeza con la que se seleccionan productos locales, buscando sabor, textura y aroma, y proyectando esa identidad hasta la élite gastronómica con el aval de sus 2 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol. Su vínculo con la tierra alicantina -y con el lenguaje del arroz y el recetario mediterráneo- atraviesa su propuesta con coherencia y emoción.

A Cuatro Manos: un formato consolidado

Con cinco años de trayectoria, A Cuatro Manos continúa consolidándose como un espacio de cocreación entre cocineros, donde lo importante no es el cruce de nombres, sino el diálogo entre cocinas y la experiencia vivida por quienes se sientan a la mesa.

Arara Bistro Bar, dentro de Higuerón Gran Málaga Resort, se confirma, así como un enclave donde la gastronomía de autor se integra en un concepto de lujo actual: contenido, creatividad y respeto por el producto, en un entorno diseñado para disfrutar sin artificios.